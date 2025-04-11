德羅薩續任美國隊總教練！領軍征戰2026世界棒球經典賽

▲美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國棒球協會（USA Baseball）今宣布，將由德羅薩（Mark DeRosa） 再次擔任美國隊總教練，帶領球隊征戰2026年世界棒球經典賽（WBC）。這將是德羅薩連續2屆執掌兵符，他曾在2023年帶隊闖進冠軍戰，最終拿下銀牌。

德羅薩過去是大聯盟資深內野手，退役後轉任球評與教練，在2023年首度執教就獲得好評，不僅擅於溝通、團隊管理能力也深獲球員認同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

與此同時，協會也宣布由希爾（Michael Hill） 擔任2026年經典賽美國隊總管。希爾現任大聯盟場上事務與人力發展資深副總裁，曾長期擔任邁阿密馬林魚隊的總管與棒球營運總裁，擁有豐富前線經驗。

「能夠帶領美國隊參加世界棒球經典賽，對我來說是極大的榮耀與責任。」希爾表示，「我非常期待與德羅薩教練攜手，組建一支以奪冠為目標的隊伍。」

美國棒球協會執行長暨CEO塞勒（Paul Seiler）表示，「我們非常興奮能以歡迎麥可和馬克加入團隊。過去近30年來，麥可在大聯盟扮演過多項關鍵角色，對這項運動有深遠貢獻；馬克在2023年獲得眾多球星的尊重，他非常適合再次領軍美國隊。現在我們已經準備好，也迫不及待要開始打造一支具備冠軍實力的代表隊，迎戰世界棒球經典賽。」

美國隊2026年將被分在B組，與 巴西、英國、義大利、墨西哥 同組，小組賽將於 3月6日至11日 在 休士頓太空人主場大金球場（Daikin Park） 舉行。小組前兩名可晉級休士頓進行的八強賽，對戰來自A組的晉級隊伍。

2026年WBC是第六屆賽事，美國隊目前共獲兩面獎牌：2017年奪下隊史首座金牌，2023年則在決賽敗給日本、收下銀牌。擁有三座冠軍的日本，目前是賽史最多冠隊伍。美國隊在主場出發，目標將鎖定重返榮耀、再奪金盃。