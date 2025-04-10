洋基守護神3場失5分　威廉斯變化球失靈、開季慢熱自己不意外

▲洋基守護神威廉斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洋基終於止敗，但新任守護神威廉斯（Devin Williams）仍舊狀態極差。今（10）日作客老虎，威廉斯在9局登板再度崩盤，僅投0.2局就被敲2安、送出2保送，失3分，靠隊友救火才保住4比3的勝利。賽後他坦言狀況不好，但對於近期狂失分，表示慢熱已經是生涯常態、不是新鮮事，自己見怪不怪。

身為條紋大軍最後防線的威廉斯，本季至今僅出賽3場，就狂掉5分（4責失），防禦率高達12.00，面對24名打者只解決一半。儘管如此，他仍強調自己身體無恙，一切都在掌握之中，「我很健康，只是不在最佳節奏，開季慢熱對我來說已經不是新鮮事。」

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威廉斯的最大武器是招牌變速球「Airbender」，過去幾年一直是聯盟最致命的變化球之一，但本季效果明顯下滑。過往Airbender能讓對手揮空率接近50%，今年卻跌到25%。此役對老虎共投出6次Airbender，僅造成1次揮空。

威廉斯坦言，先前由於產假缺席，加上出賽間隔過長，手感尚未回穩。不過洋基總教練布恩（Aaron Boone）仍對他有信心，表示會持續給予機會與時間。

威廉斯現年30歲，將在季末成為自由球員。洋基在休季與釀酒人達成交易，送出左投柯提斯（Nestor Cortes）與小聯盟內野手杜賓（Caleb Durbin），換來這位2屆全明星後援。不過，柯提斯目前也進入傷兵名單，雙方目前在交易後都尚未得到理想結果。