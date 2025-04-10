20歲「軟骨捐贈者」遺愛人間　助NBA公牛球星「球哥」重生

▲公牛「球哥」博爾。（圖／達志影像／美聯社）
實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導
公牛後衛「球哥」博爾（Lonzo Ball）雖因右手腕扭傷缺席今（10）日對熱火一戰，卻在場外上演了本季最溫暖的一幕。他在賽前特別邀請1組對他意義深遠的家庭到場觀戰，他們正是2023年提供他膝蓋軟骨移植手術的捐贈者家屬，球哥非常感謝他們，並表示這個家庭改變了他的人生。
這位捐贈者雷恩哈特（Alex Reinhardt）於2023年2月不幸去世，年僅20歲。球哥隔月接受了左膝半月板與軟骨移植手術，而雷恩哈特捐出的軟骨成為他手術成功的重要關鍵。
這次在芝加哥聯合中心的會面，是雙方首度碰面，球哥親自迎接雷恩哈特的家人，合影留念並簽名致意，對方表達最深的感謝。
At tonight’s Bulls game, Lonzo Ball is hosting the family of the donor for his knee transplant surgery.— Julia Poe (@byjuliapoe) April 9, 2025
Alex Reinhardt died at age 20 in Feb. 2023. Ball sought out his family this year after making an unprecedented comeback to the NBA.
Ball: “It changed my life.” pic.twitter.com/2tMr0RO7ih
「我真的很激動。」雷恩哈特的母親安琪（Angie Reinhardt）受訪時表示，「我當然希望雷恩哈特還活著，但看到他的捐贈幫助到這麼多人，尤其是像球哥這樣的人，真的讓我感到無比驕傲。」
安琪表示，他起初並不知道受贈者是球哥，直到對方主動表達想見面，才得知真相。
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