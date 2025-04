20歲「軟骨捐贈者」遺愛人間　助NBA公牛球星「球哥」重生

▲公牛「球哥」博爾。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公牛後衛「球哥」博爾(Lonzo Ball)雖因右手腕扭傷缺席今(10)日對熱火一戰,卻在場外上演了本季最溫暖的一幕。他在賽前特別邀請1組對他意義深遠的家庭到場觀戰,他們正是2023年提供他膝蓋軟骨移植手術的捐贈者家屬,球哥非常感謝他們,並表示這個家庭改變了他的人生。

這位捐贈者雷恩哈特(Alex Reinhardt)於2023年2月不幸去世,年僅20歲。球哥隔月接受了左膝半月板與軟骨移植手術,而雷恩哈特捐出的軟骨成為他手術成功的重要關鍵。

這次在芝加哥聯合中心的會面,是雙方首度碰面,球哥親自迎接雷恩哈特的家人,合影留念並簽名致意,對方表達最深的感謝。

At tonight’s Bulls game, Lonzo Ball is hosting the family of the donor for his knee transplant surgery.



Alex Reinhardt died at age 20 in Feb. 2023. Ball sought out his family this year after making an unprecedented comeback to the NBA.



Ball: “It changed my life.” pic.twitter.com/2tMr0RO7ih