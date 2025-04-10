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20歲「軟骨捐贈者」遺愛人間　助NBA公牛球星「球哥」重生

▲▼公牛「球哥」博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛「球哥」博爾。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公牛後衛「球哥」博爾（Lonzo Ball）雖因右手腕扭傷缺席今（10）日對熱火一戰，卻在場外上演了本季最溫暖的一幕。他在賽前特別邀請1組對他意義深遠的家庭到場觀戰，他們正是2023年提供他膝蓋軟骨移植手術的捐贈者家屬，球哥非常感謝他們，並表示這個家庭改變了他的人生。

這位捐贈者雷恩哈特（Alex Reinhardt）於2023年2月不幸去世，年僅20歲。球哥隔月接受了左膝半月板與軟骨移植手術，而雷恩哈特捐出的軟骨成為他手術成功的重要關鍵。

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這次在芝加哥聯合中心的會面，是雙方首度碰面，球哥親自迎接雷恩哈特的家人，合影留念並簽名致意，對方表達最深的感謝。

「我真的很激動。」雷恩哈特的母親安琪（Angie Reinhardt）受訪時表示，「我當然希望雷恩哈特還活著，但看到他的捐贈幫助到這麼多人，尤其是像球哥這樣的人，真的讓我感到無比驕傲。」

安琪表示，他起初並不知道受贈者是球哥，直到對方主動表達想見面，才得知真相。

關鍵字： NBA球哥博爾膝蓋公牛

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