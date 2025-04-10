運動雲

>

「我一定要繫上它！」鄭宗哲腰間藏國旗　皮帶來自裴智桓心意

記者王真魚／綜合報導

旅美海盜隊台灣好手鄭宗哲於台灣時間4月10日迎來大聯盟初登場，對戰紅雀隊擔任先發第9棒、鎮守游擊大關，並在一場耗時的13局延長賽中見證球隊以2比1驚險奪勝，替自己的大聯盟首戰寫下戲劇性開場。

年僅23歲又264天的鄭宗哲，是台灣史上第18位登上大聯盟的球員，也是第2年輕登上大聯盟的台灣野手，僅次於林子偉。他在場上的守備表現穩健，讓轉播球評特別點名盛讚，不僅具備頂尖的守備技術，對比賽的判讀能力也令人印象深刻，外媒對他的潛力一致給予高度評價。

值得一提的是，鄭宗哲當天繫上一條特製的皮帶上場，腰帶上繡有中華民國國旗。低調地把台灣帶上大聯盟舞台，背後更藏有一段暖心小故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這條皮帶來自海盜隊韓籍選手裴智桓的貼心贈禮。鄭宗哲接受《ETtoday運動雲》訪問時透露，春訓時曾半開玩笑地請裴智桓的翻譯幫忙轉達，「請他幫我買一條。」沒想到裴智桓爽快回應，「你過來選，我買給你。」學長照顧學弟般的舉動，讓他感受到溫暖。

▲▼鄭宗哲 。（圖／截自海盜官方threads）

▲鄭宗哲腰間繫台灣國旗，黑色皮帶簡約又有意義。（圖／截自海盜官方threads）

鄭宗哲直呼，大聯盟現在許多「很炫」的皮帶，都來自同一廠商Showbelt，還提供客製化，「可以繡上國旗、背號等個人元素，春訓時就能幫選手訂製。」

他選擇了簡單樸素的黑色設計，並特別要求加上台灣國旗，「當下就想繡國旗，廠商說可以訂製。剛拿到沒幾天，我就升上大聯盟。」初登場這一天，他告訴自己，「我一定要繫上它。」

登上夢想舞台的那一刻，鄭宗哲不僅代表自己，也把台灣的旗幟繫在腰間。賽後，裴智桓也主動傳訊向他道賀，「恭喜你，好好享受。」展現跨國隊友情誼。

關鍵字： 鄭宗哲大聯盟台灣守備球員

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

鄭宗哲大聯盟初登場就遇13局苦戰！皮帶貼台灣國旗藏感動彩蛋

鄭宗哲大聯盟初登場就遇13局苦戰！皮帶貼台灣國旗藏感動彩蛋

經典賽分組出爐！台灣與日、韓同組　有望對戰大谷翔平

經典賽分組出爐！台灣與日、韓同組　有望對戰大谷翔平

大谷翔平持續火燙！開季連14場上壘　道奇6:5逆轉國民終止3連敗

大谷翔平持續火燙！開季連14場上壘　道奇6:5逆轉國民終止3連敗

鄭宗哲初登場特寫超帥！海盜中文歡迎　妻子場邊見證

鄭宗哲初登場特寫超帥！海盜中文歡迎　妻子場邊見證

神級吐槽？勇士主帥暫停時突向自家射手介紹：那是柯瑞啊

神級吐槽？勇士主帥暫停時突向自家射手介紹：那是柯瑞啊

快訊／大聯盟生涯初登場！海盜鄭宗哲先發游擊排第9棒

快訊／大聯盟生涯初登場！海盜鄭宗哲先發游擊排第9棒

太陽8連敗正式出局！3巨頭時代恐告終　教頭飯碗也危險了

太陽8連敗正式出局！3巨頭時代恐告終　教頭飯碗也危險了

洋基外野手貝林傑食物中毒原因揭曉：我發誓5年不碰雞翅

洋基外野手貝林傑食物中毒原因揭曉：我發誓5年不碰雞翅

鄭宗哲大聯盟首秀全台熬夜應援！帥氣封面亮相、穿西裝上班路曝光

鄭宗哲大聯盟首秀全台熬夜應援！帥氣封面亮相、穿西裝上班路曝光

32％關稅重擊台南水產養殖業　業者無奈悲嘆「只能收了」

熱門新聞

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

鄭宗哲大聯盟初登場就遇13局苦戰！皮帶貼台灣國旗藏感動彩蛋

經典賽分組出爐！台灣與日、韓同組　有望對戰大谷翔平

大谷翔平持續火燙！開季連14場上壘　道奇6:5逆轉國民終止3連敗

鄭宗哲初登場特寫超帥！海盜中文歡迎　妻子場邊見證

神級吐槽？勇士主帥暫停時突向自家射手介紹：那是柯瑞啊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

2鄭宗哲初登場就遇13局！皮帶藏彩蛋

3台灣明年經典賽有望對戰大谷翔平

4大谷翔平持續火燙！開季連14場上壘　

5鄭宗哲初登場特寫超帥！妻子場邊見證

最新新聞

1斥資2.7億　首座人工輕艇激流場啟用

2金塊開除教頭後首戰告捷！約基奇畫戰術

3富邦吞5連敗墊底　林哲瑄降二軍

4味全龍新人事　　莊璦菁升副領隊

5鄭宗哲腰間藏國旗　來自裴智桓的心意

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366