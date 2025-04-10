「我一定要繫上它！」鄭宗哲腰間藏國旗　皮帶來自裴智桓心意

記者王真魚／綜合報導

旅美海盜隊台灣好手鄭宗哲於台灣時間4月10日迎來大聯盟初登場，對戰紅雀隊擔任先發第9棒、鎮守游擊大關，並在一場耗時的13局延長賽中見證球隊以2比1驚險奪勝，替自己的大聯盟首戰寫下戲劇性開場。

年僅23歲又264天的鄭宗哲，是台灣史上第18位登上大聯盟的球員，也是第2年輕登上大聯盟的台灣野手，僅次於林子偉。他在場上的守備表現穩健，讓轉播球評特別點名盛讚，不僅具備頂尖的守備技術，對比賽的判讀能力也令人印象深刻，外媒對他的潛力一致給予高度評價。

值得一提的是，鄭宗哲當天繫上一條特製的皮帶上場，腰帶上繡有中華民國國旗。低調地把台灣帶上大聯盟舞台，背後更藏有一段暖心小故事。

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這條皮帶來自海盜隊韓籍選手裴智桓的貼心贈禮。鄭宗哲接受《ETtoday運動雲》訪問時透露，春訓時曾半開玩笑地請裴智桓的翻譯幫忙轉達，「請他幫我買一條。」沒想到裴智桓爽快回應，「你過來選，我買給你。」學長照顧學弟般的舉動，讓他感受到溫暖。

▲鄭宗哲腰間繫台灣國旗，黑色皮帶簡約又有意義。（圖／截自海盜官方threads）

鄭宗哲直呼，大聯盟現在許多「很炫」的皮帶，都來自同一廠商Showbelt，還提供客製化，「可以繡上國旗、背號等個人元素，春訓時就能幫選手訂製。」

他選擇了簡單樸素的黑色設計，並特別要求加上台灣國旗，「當下就想繡國旗，廠商說可以訂製。剛拿到沒幾天，我就升上大聯盟。」初登場這一天，他告訴自己，「我一定要繫上它。」

登上夢想舞台的那一刻，鄭宗哲不僅代表自己，也把台灣的旗幟繫在腰間。賽後，裴智桓也主動傳訊向他道賀，「恭喜你，好好享受。」展現跨國隊友情誼。