萊萬梅開二度領銜　巴薩歐冠8強4比0痛宰多特蒙德摘勝

▲萊萬多夫斯基。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠八強台灣時間10日凌晨由西甲榜首巴塞隆納主場交手德甲排名第8的多特蒙德，巴塞隆納靠著隊長萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）梅開二度的領軍之下，最終就以4比0喜迎大勝，在8強次回合之前就已取得巨大優勢。

開賽第25分鐘主場巴塞隆納率先發動進攻，馬丁內斯（Iñigo Martínez）的頭槌被隊友庫巴西（Pau Cubarsí）碰了一下改變方向，跟進的貝洛利（Raphael Belloli）在門前補上一腳順利進球，巴塞隆納1比0先馳得點取得領先。

中場休息後第48分鐘巴塞隆納攻勢再起，亞馬爾（Lamine Yamal）精準傳中製造機會，萊萬多夫斯基在遠柱頭槌成功破門，助隊將領先優勢擴大至2比0；第66分鐘巴塞隆納持續猛攻，洛佩斯（Fermín López）射門擦柱而出後隨即持球組織，最後助攻給萊萬多夫斯基轟進個人單場第2球再下一城，巴塞隆納也以3比0遙遙領先。

第77分鐘巴塞隆納新星亞馬爾加入進球行列，亞馬爾帶球一路殺入禁區隨後推射破門得手，在全場49760名球迷沸騰下，最終巴塞隆納就以4比0喜迎大勝，在8強次回合之前就已取得巨大優勢。

「我覺得我們踢得非常好，但我們現在還不會去想晉級4強的事，我們必須保持至今為止帶我們走到這一步的專注和心態，無論在哪裡比賽，也無論是什麼比賽，我們都要堅持踢出我們自己的足球，全力以赴，」萊萬多夫斯基賽後受訪時說道。

「我們的心態始終是爭取勝利，我們到多特蒙德客場時也會照這樣踢，甚至要比今天踢得更好，」萊萬表示。目前巴塞隆納在各項賽事中保持連續23場不敗的佳績，也是歐洲5大聯賽中唯一一支在2025年尚未輸球的球隊，同時仍有機會爭奪3項冠軍（西甲、歐冠、西班牙盃）。