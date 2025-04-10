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唐西奇重返達拉斯　總管哈里森躲通道口偷看比賽

▲獨行俠總管哈里森躲在通道口看比賽。（圖／翻攝自X／@TheNBACentel）

▲獨行俠總管哈里森躲在通道口看比賽。（圖／翻攝自X／@TheNBACentel）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

今（10）日達拉斯美航中心迎來湖人與獨行俠的焦點對決，唐西奇（Luka Dončić）在交易後首次重返達拉斯，場內眾星雲集，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）也現身，而另一位焦點人物、促成這筆震撼交易的獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）則以極為低調的方式出現。

比賽開打時，哈里森被拍到站在球員通道入口處遠遠觀戰，顯然選擇避開球迷視線，不願坐上引人注目的場邊席。

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作為送走當家球星唐西奇、促成這筆震撼聯盟交易的決策者，他似乎無意成為全場焦點，也可能是在避免現場嘲諷與「Fire Nico」的聲浪。

哈里森的神秘舉動引來不少球迷調侃，社群媒體上都在嘲諷他「只敢在洞口偷看」、「像極了怕被爸媽罵的小孩」，更有人戲稱，「他現在也想撤回交易了吧」。

關鍵字： NBA唐西奇獨行俠湖人哈里森

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