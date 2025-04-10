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唐西奇看獨行俠致敬影片激動拭淚　半場轟31分！達拉斯迷歡呼

記者游郁香／綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Doncic）2月遭獨行俠震撼交易後，今（10）日首度重返達拉斯主場，賽前他看著老東家替他製作的致敬影片，回顧過去6年的生涯，情緒激動眼眶含淚，影片播放完畢後，他坐在板凳席上不斷拭淚，試圖平復情緒，天王搭檔詹姆斯（LeBron James）給他擁抱安慰。

湖人今日只要贏球，就能鎖定季後賽席次，這場關鍵戰役對唐西奇來說，也是他2月遭前東家獨行俠震撼交易，與明星長人戴維斯（Anthony Davis）互換東家後，首次重返美國航空中心。

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▲▼唐西奇被交易後首度重返獨行俠主場。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇回到達拉斯，看致敬影片紅了眼眶。（圖／達志影像／美聯社）

賽前球員介紹時，達拉斯主場DJ並未直接介紹這位斯洛維尼亞球星，而是請全場觀眾將目光轉向大螢幕，播放一段向唐西奇致敬的影片。

影片開場為NBA總裁宣佈獨行俠在2018年選秀中以第5順位選進唐西奇的畫面，接著是一連串他從歐洲登陸NBA的片段，回顧他穿上達拉斯戰袍後的經典時刻。《ESPN》的攝影鏡頭轉向場邊的唐西奇，清楚可見他眼眶泛紅、情緒激動，影片播放完畢後，他低頭不斷拭淚。

▲▼唐西奇被交易後首度重返獨行俠主場。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇被交易後首度重返獨行俠主場，看完致敬影片不斷拭淚。（圖／達志影像／美聯社）

當唐西奇在首節還剩6分51秒，命中此戰首顆進球時，達拉斯主場瘋狂替他歡呼，彷彿他仍是獨行俠一員，場館內還出現「Fire Nico（炒掉尼可）」的呼聲，顯然達拉斯球迷依舊無法原諒將唐西奇交易至洛杉磯的總經理哈里森（Nico Harrison）。

唐西奇本季加盟湖人後迅速改變球隊戰力，原本在西區戰績平庸的湖人，瞬間蛻變成爭冠強權。湖人在這場比賽前位居西區第3，這一戰只要贏球，就確定取得季後賽門票。

回到「曾經的家」，唐西奇火力全開，首節便攻下14分，每當他命中一球，場邊球迷仍報以掌聲致意，他上半場就以16投11中轟了31分，三分8投6中。根據統計，過去25年來，在達拉斯主場上半場得分超過30分的對手球員僅有3位，分別是金塊主控莫瑞（Jamal Murray）的32分、老鷹傑克森（Stephen Jackson）的31分和今日的唐西奇。

▲▼唐西奇被交易後首度重返獨行俠主場。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇上半場猛轟31分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人獨行俠唐西奇戴維斯

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