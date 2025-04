唐西奇看獨行俠致敬影片激動拭淚　半場轟31分！達拉斯迷歡呼

記者游郁香/綜合報導

「金童」唐西奇(Luka Doncic)2月遭獨行俠震撼交易後,今(10)日首度重返達拉斯主場,賽前他看著老東家替他製作的致敬影片,回顧過去6年的生涯,情緒激動眼眶含淚,影片播放完畢後,他坐在板凳席上不斷拭淚,試圖平復情緒,天王搭檔詹姆斯(LeBron James)給他擁抱安慰。

Luka Dončić was moved to tears while watching his tribute video from the Mavericks ????



???? @NBATVpic.twitter.com/btW749ULbk