台美混血卡洛爾連兩場開轟！響尾蛇9比0完封金鶯

Corbin Carroll is on fire



He cranks his 5th homer of the season pic.twitter.com/GKqUVF27Ko — MLB (@MLB) April 9, 2025

記者王真魚／綜合報導

亞利桑那響尾蛇隊在周三（美國時間）以9比0大勝巴爾的摩金鶯，系列賽取得2勝1敗。台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）連兩場比賽開轟，史密斯（Pavin Smith）也補上一發兩分砲，展現強大火力。

先發投手普法特（Brandon Pfaadt）主投6局無失分，僅被敲4安打、投出2次保送並送出3次三振，收下本季第2勝（2勝1敗）。

響尾蛇在第5局一口氣灌進5分將比賽徹底拉開。史密斯的兩分砲直接落入主場切斯球場的游泳池，隨後新加盟的奈勒（Josh Naylor）補上一發陽春砲，這是他本季及加盟響尾蛇以來的首轟。

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該局2出局後，托馬斯（Alek Thomas）遭觸身球上壘，麥卡錫（Jake McCarthy）補上二壘安打，新秀塔瓦（Tim Tawa）擊出左外野穿越安打，一棒送回2分。

卡洛爾則在第3局就敲出一支中右外野方向的陽春砲，飛越413英尺標誌旁的全壘打牆，幫助球隊取得2比0領先。他本季前13場已擊出5支全壘打，且連兩戰開轟。

響尾蛇在第8局靠佩多莫（Geraldo Perdomo）補上一發陽春砲，將比分推至8比0。他此戰繳出4打數3安打的亮眼成績。

金鶯先發投手克雷默（Dean Kremer）表現不佳，投4.2局被敲8支安打、失6分，吞下本季第2敗（1勝2敗）。

▲卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）