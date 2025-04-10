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台灣經典賽再遇日本！外媒揭分組挑戰　重提曾豪駒12強宣言

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲ 曾豪駒：12強贏日本不代表全部，需更努力接近日本隊。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平我們來了！2026年世界棒球經典賽分組結果出爐，台灣確定分在C組，將與強敵日本、韓國、澳洲及捷克交手。有望再接掌兵符的總教練曾豪駒接受外媒訪問直言，12強贏日本不代表全部，「還要付出更多努力，接近日本隊！」

WBSC官網報導指出，根據世界棒壘球總會（WBSC）的排名，中華台北目前位居世界第2，預計明年將擁有相當充足的戰力，尤其球隊不再需要擔心接連徵召球員參加多項賽事（例如：效力響尾蛇的林昱珉在Premier12金牌戰擔任勝投，但未參加資格賽）。

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隨著分組正式出爐，文中點出台灣將面臨的挑戰，「正如2023年一樣，中華隊要晉級第二輪，必須再次突破重圍，包括再戰日本；還得迎戰急欲從低潮反彈的南韓，以及持續進步提升的澳洲與捷克。」

總教練曾豪駒深知這條路不容易走，他在去年12強賽後曾向媒體訴說想贏日本的渴望，「我們真的很想要縮短與日本隊的差距，但這次我們真的贏了他們。」

他直言，這一場勝利相當重要，但也強調真正挑戰在後頭，「我認為我們確實拉近了一點差距。但你知道的，這一場勝利並不是全部。我知道他們還是比較強的球隊，所以我們必須付出更多努力，更接近日本隊，未來才能有更多次這樣的對決機會。」

2026年經典賽由20支球隊參與，賽制與上屆相同，分為4組，每組5隊。小組前兩名晉級八強賽，賽事預定於3月13日至14日在美國休士頓與邁阿密舉行。若美國、日本等強隊晉級，八強將有安排專屬場次，而準決賽與決賽則將於3月15日起在邁阿密進行。

中華隊在2023年經典賽取得2勝2負，最終無緣晉級。但2025年於台北大巨蛋主辦的資格賽中，成功擊敗西班牙隊，確保晉級本屆會內賽。
 

關鍵字： 棒球台灣2026年世界經典賽曾豪駒

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