台灣經典賽再遇日本！外媒揭分組挑戰　重提曾豪駒12強宣言

▲ 曾豪駒:12強贏日本不代表全部,需更努力接近日本隊。(圖/記者李毓康攝)

記者王真魚/綜合報導

大谷翔平我們來了!2026年世界棒球經典賽分組結果出爐,台灣確定分在C組,將與強敵日本、韓國、澳洲及捷克交手。有望再接掌兵符的總教練曾豪駒接受外媒訪問直言,12強贏日本不代表全部,「還要付出更多努力,接近日本隊!」

WBSC官網報導指出,根據世界棒壘球總會(WBSC)的排名,中華台北目前位居世界第2,預計明年將擁有相當充足的戰力,尤其球隊不再需要擔心接連徵召球員參加多項賽事(例如:效力響尾蛇的林昱珉在Premier12金牌戰擔任勝投,但未參加資格賽)。

隨著分組正式出爐,文中點出台灣將面臨的挑戰,「正如2023年一樣,中華隊要晉級第二輪,必須再次突破重圍,包括再戰日本;還得迎戰急欲從低潮反彈的南韓,以及持續進步提升的澳洲與捷克。」

總教練曾豪駒深知這條路不容易走,他在去年12強賽後曾向媒體訴說想贏日本的渴望,「我們真的很想要縮短與日本隊的差距,但這次我們真的贏了他們。」

他直言,這一場勝利相當重要,但也強調真正挑戰在後頭,「我認為我們確實拉近了一點差距。但你知道的,這一場勝利並不是全部。我知道他們還是比較強的球隊,所以我們必須付出更多努力,更接近日本隊,未來才能有更多次這樣的對決機會。」

Here are your finalized pools and schedule for the 2026 #WorldBaseballClassic.



The Championship Game will be played March 17, 2026 at loanDepot Park in Miami.



Full ticketing information for the 2026 tournament is available at https://t.co/h4Fi0dLx07. pic.twitter.com/t8q8Nopf4k