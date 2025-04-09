爐主攻城獅力退戰神！直播卻屢次「黑畫面」　TPBL官方解釋原因

▲攻城獅努利狂砍31分。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅今晚在主場打出振奮一役，靠著洋將努利（Landers Nolley）狂砍31分，加上蕭順議挹注11分、4籃板、2助攻與2抄截全方位數據，還在末節大秀灌籃美技，以103比92力退台北台新戰神。不過這一戰TPBL官方YouTube直播多次斷訊，對此聯盟在賽後解釋原因。

戰績在TPBL墊底的攻城獅，本場一開賽就展現強勢火力，在努利與米克獅「雙洋將」聯手帶動下拉開比分，雖在末節遭遇亂流，仍頂住壓力以11分差距取勝。

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努利本場不僅砍下全場最高的31分，另有10籃板、6助攻，展現全能身手；米克獅也貢獻24分、14籃板的雙十數據；薛斯基同樣繳出18分、10籃板。本土戰力方面，蕭順議進帳11分、4籃板、2助攻與2抄截，並在決勝節上演暴扣，點燃主場氣氛。

▲攻城獅蕭順議末節曾上演灌籃美技。（圖／攻城獅提供）

本場勝利為攻城獅本季第10勝，雖依舊在TPBL敬陪末座，但爭取季後賽門票尚未絕望。隊長蕭順議向球迷喊話，「只要還有晉級的機會，我們絕對不會放棄，希望你們能繼續為我們加油！」

攻城獅打得精彩，但TPBL官方YouTube直播卻不太給力，比賽期間多次斷訊，破萬觀看線上直播的球迷看著黑畫面，不知場上發生什麼事，對此聯盟賽後立刻給出回應，「本場賽事直播因現場音樂觸發YouTube版權系統，導致畫面被暫時關閉。我們理解這對觀賽體驗造成不便，並對此深感抱歉。」

「不過，聯盟已依法購買相關音樂的公播權，並有權在賽場內播放。但由於YouTube的自動偵測機制，仍可能影響直播。我們已向YouTube申訴，並會與技術團隊研擬最佳解決方案，確保未來直播順暢。」TPBL官方承諾，「感謝大家的支持與理解，我們會持續努力，帶給大家更好的觀賽體驗。」

▲攻城獅9日晚間對台北戰神之戰，TPBL官方直播多次斷訊出現黑畫面。（圖／翻攝自YouTube／TPBL）