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威能帝6.1局7K奪勝　桃猿6比3賞悍將4連敗

▲▼ 威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿本季主場首戰對戰富邦悍將，進場人數5126人，威能帝6.1局飆7K僅失3分、2分責失，林子偉、林立雙安相挺，率桃猿終場6比3勝出，悍將苦吞4連敗。

悍將開局就因失誤釀禍，2出局林子偉擊出三壘長打，下一棒林泓育擊出三壘滾地球，三壘手董子恩發生失誤，讓桃猿先馳得點，林智平追加二壘安打，再添1分。

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3局下，桃猿延續攻勢，林立、林子偉串連安打，形成一三壘有人，2出局，桃猿策動雙盜壘戰術，三壘跑者林立成功衝回本壘搶下1分。

4局上，張育成因游擊手失誤上壘，再靠隊友安打、滾地球攻佔到三壘，孔念恩內野滾地球賺回1分。

5局下，林立再敲安，率隊攻下第4分，梁家榮、宋嘉翔6局也擊出安打串連攻勢，助猿擴大比數至6比1。

7局上，悍將持續追分，董子恩安打上壘，孔念恩適時三壘長打，帶有1分打點，再靠陳真高飛犧牲打追回1分。下一棒高國麟敲安，李宗賢選到保送，桃猿決定換投，呂詠臻臨危受命上場，面對代打的林哲瑄，成功製造雙殺解危。

威能帝此戰先發6.1局被敲7支安打，只有1次四壞球保送，送出7次三振，失掉3分、2分責失，拿下本季首勝。陳柏豪9局登板，奪救援成功。

張奕先發6局被敲9安，失掉6分、4分責失吞敗。

關鍵字： 棒球樂天桃猿富邦悍將比賽勝利

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