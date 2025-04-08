中職史上首次！味全龍邀韓國爆紅女星Gyubin登大巨蛋開球獻唱

▲韓國爆紅少女歌手Gyubin（朴珪斌）4月16日大巨蛋開球。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍宣布，韓國爆紅少女歌手Gyubin（朴珪斌）將於4月16日在臺北大巨蛋主場賽事擔任開球嘉賓，並在賽後演唱。這將是中華職棒史上首次有韓流明星擔任開球嘉賓。

Gyubin去年1月17日正式出道，單曲《Really Like You》在YouTube上累計超過1200萬次點閱，迅速走紅。她從小學起就開始Youtuber活動，與妹妹一起翻唱Red Velvet的《Psycho》，該影片觀看次數超過600萬，逐漸累積人氣。Gyubin在Instagram和TikTok上也擁有大量粉絲，被譽為K Pop界的最強高中生。

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去年7月，Gyubin曾因音樂祭來臺獻唱，這次再次造訪臺灣，她表示除了開球外，還想再次品嘗正宗珍珠奶茶、雞排、魚類料理和滷肉飯等臺灣美食。她去年與eSIM品牌DJB推出聯名商品，與臺灣結下深厚緣分。

這次活動繼去年8月泫雅在臺北大巨蛋職棒賽後演出，以及少女時代隊長太妍3月16日在大巨蛋舉辦演唱會後，味全龍再次邀請韓流明星，勢必引起廣大關注。