運動雲

>

中職史上首次！味全龍邀韓國爆紅女星Gyubin登大巨蛋開球獻唱

▲韓國爆紅少女歌手Gyubin（朴珪斌）4月16日大巨蛋開球。（圖／味全龍提供）

▲韓國爆紅少女歌手Gyubin（朴珪斌）4月16日大巨蛋開球。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍宣布，韓國爆紅少女歌手Gyubin（朴珪斌）將於4月16日在臺北大巨蛋主場賽事擔任開球嘉賓，並在賽後演唱。這將是中華職棒史上首次有韓流明星擔任開球嘉賓。

Gyubin去年1月17日正式出道，單曲《Really Like You》在YouTube上累計超過1200萬次點閱，迅速走紅。她從小學起就開始Youtuber活動，與妹妹一起翻唱Red Velvet的《Psycho》，該影片觀看次數超過600萬，逐漸累積人氣。Gyubin在Instagram和TikTok上也擁有大量粉絲，被譽為K Pop界的最強高中生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年7月，Gyubin曾因音樂祭來臺獻唱，這次再次造訪臺灣，她表示除了開球外，還想再次品嘗正宗珍珠奶茶、雞排、魚類料理和滷肉飯等臺灣美食。她去年與eSIM品牌DJB推出聯名商品，與臺灣結下深厚緣分。

這次活動繼去年8月泫雅在臺北大巨蛋職棒賽後演出，以及少女時代隊長太妍3月16日在大巨蛋舉辦演唱會後，味全龍再次邀請韓流明星，勢必引起廣大關注。

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／鄭宗哲升大聯盟台將第18人　內野手第4人有神巧合

快訊／鄭宗哲升大聯盟台將第18人　內野手第4人有神巧合

大谷翔平開轟猛打秀差點完全打擊　道奇4比6不敵國民

大谷翔平開轟猛打秀差點完全打擊　道奇4比6不敵國民

「我是Z！」鄭宗哲全英文自我介紹　升上大聯盟直呼像美夢成真

「我是Z！」鄭宗哲全英文自我介紹　升上大聯盟直呼像美夢成真

大谷翔平訪問白宮　川普握手驚嘆「像電影明星」

大谷翔平訪問白宮　川普握手驚嘆「像電影明星」

海盜金手套成傷兵！鄭宗哲有望首度升大聯盟？經紀公司回應了

海盜金手套成傷兵！鄭宗哲有望首度升大聯盟？經紀公司回應了

差點完全打擊！大谷翔平懊悔吞三振：應該要出棒的

差點完全打擊！大谷翔平懊悔吞三振：應該要出棒的

「錢韋杉帥兒」入列！　政大體育獨招名單陣容超強

「錢韋杉帥兒」入列！　政大體育獨招名單陣容超強

鄭宗哲帥氣上班路背號曝光　海盜教頭：守備非常出色

鄭宗哲帥氣上班路背號曝光　海盜教頭：守備非常出色

鄭宗哲升大聯盟！美媒點出最大優勢　接替金手套工具人扛替補要角

鄭宗哲升大聯盟！美媒點出最大優勢　接替金手套工具人扛替補要角

金塊主控傷了能否趕上季後賽成疑　衛少暗示休息室氣氛不對？

金塊主控傷了能否趕上季後賽成疑　衛少暗示休息室氣氛不對？

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

熱門新聞

快訊／鄭宗哲升大聯盟台將第18人　內野手第4人有神巧合

大谷翔平開轟猛打秀差點完全打擊　道奇4比6不敵國民

「我是Z！」鄭宗哲全英文自我介紹　升上大聯盟直呼像美夢成真

大谷翔平訪問白宮　川普握手驚嘆「像電影明星」

海盜金手套成傷兵！鄭宗哲有望首度升大聯盟？經紀公司回應了

差點完全打擊！大谷翔平懊悔吞三振：應該要出棒的

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲升大聯盟　台灣野手第6人

2大谷翔平開轟猛打秀差點完全打擊

3鄭宗哲全英文自我介紹「我是Z！」

4大谷翔平訪白宮　川普：像電影明星」

5鄭宗哲有望升大聯盟　發文藏玄機？

最新新聞

1林書豪奪3月MVP　飛馳單月最佳外援

2桃猿今回主場！韓籍3本柱合體再等等

3萊斯特城英超主場八連敗破紀錄

440歲瓦林卡蒙地卡羅大師賽首輪出局

5進白宮！山本由伸疑臭臉引熱議

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366