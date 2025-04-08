道奇拜訪白宮！克蕭代弗里曼致詞 贈川普47號球衣

▲道奇隊拜訪白宮！克蕭感性致詞 。（圖／截自道奇IG）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊，於美東時間7日前往華盛頓白宮，拜訪美國總統川普，慶祝球隊在上季奪下隊史第8座世界大賽冠軍。總教練羅伯斯（Dave Roberts）與傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）分別代表球隊發言，川普也對球隊表現表達高度肯定。

克蕭在白宮講台上發表感性演說，他表示，「能代表道奇，以及我身後的教練和球員們站在這裡，是一項莫大的榮耀。每位隊友過去一年展現出的犧牲精神與謙遜令人動容，他們忍痛出賽、調整位置，始終為球隊戰鬥。」 他也坦言，自己在去年季後賽出賽不多，原先覺得上台致詞「有點不好意思」，但他強調，「能為這支偉大球隊的成就發聲，我感到非常驕傲。」

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川普總統向克蕭表示，「很高興見到你，他還年輕，但我已經看他打球很多年了。恭喜你，真的很棒。」道奇隊也特別準備一件印有「TRUMP」字樣、背號「47」的球隊球衣，致贈第47任總統。

▲ 道奇隊也特別準備一件印有「TRUMP」字樣、背號「47」的球隊球衣，致贈第47任總統。 （圖／截自道奇IG）

道奇總教練羅伯斯則在事後受訪時回顧，「這是一個非常特別的時刻。除了弗里曼（Freddie Freeman）之外，整支球隊幾乎都參加了。我們有機會參觀橢圓形辦公室，也在《獨立宣言》前拍照。對我這個歷史系背景的人來說，那會是我永遠珍藏的照片。」

他也透露，川普曾表示支持他過去對球隊的調度與領導，讓他深受鼓舞。

結束白宮行程後，球隊前往國民主場「國民公園」，克蕭也在球員休息室接受媒體採訪。他透露原本應該是由弗里曼致詞。

「但他這次並沒有隨隊遠征。老實說，我在去年十月的季後賽並沒有太多出場機會，讓我在致詞時多少有點不好意思。但作為一個當時沒能上場的人，能夠替這支球隊完成的成就發聲，我覺得也是件不錯的事。」他笑著說道。