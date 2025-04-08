大谷翔平開轟猛打秀差點完全打擊　道奇4比6不敵國民

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平於8日（台灣時間）在客場對戰國民隊的比賽中，擔任先發指定打擊（DH）並排第一棒，敲出相隔4場比賽的第4轟全壘打，單場繳出3安打猛打賞並選到1次保送，但道奇仍缺乏關鍵一擊，最終以4比6落敗。

大谷翔平首打席擊出強勁滾地球，形成一支內野安打，終止個人連續兩場無安打的低潮。不過接下來的貝茲（Mookie Betts）擊出雙殺打，首局最終未能得分。第二打席再發威，在道奇0比2落後時，轟出扳平比數的兩分全壘打。

日媒《日刊體育》以「大谷翔平相隔4場比賽再開轟，在首次造訪白宮、拜會川普總統的同一天擊出紀念性全壘打」發出快訊，《Sponichi》則以「大谷翔平『川普加持』炸裂！初次會面就展現實力，相隔4場比賽再轟第4發，連2年在美國首都開轟制霸」為題報導。

比賽中，道奇在3局下再度被國民隊攻破，陷入2比3落後。4局上，大谷翔平在兩出局後擊出直擊全壘打牆的三壘安打，形成得點圈攻勢，但後續隊友無法把他送回本壘，留下殘壘。

國民隊7局下由伍德（James Wood）轟出兩分砲，魯伊茲（Keibert Ruiz）也補上一支帶有打點的二壘安打，將比分拉開至6比2。8局上，大谷翔平在得點圈有跑者時遭三振，不過貝茲、史密斯（Will Smith）隨後擊出適時安打，助道奇追回2分。

9局上，蒙西（Max Muncy）擊出二壘安打為道奇發起最後反攻，大谷翔平纏鬥後獲得保送上壘，但道奇最終仍未能再添分數，以4比6吞敗。

大谷翔平此役4打數3安打，僅差二壘安打即能完成完全打擊，貢獻2打點、1得分，另有1次保送與1次三振，目前打擊率提升至.311。