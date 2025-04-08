鄭宗哲升大聯盟！美媒點出最大優勢　接替金手套工具人扛替補要角

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣好手鄭宗哲於8日（台灣時間）升上大聯盟，海盜主場將在6點半迎戰紅雀，先發名單並未放上鄭宗哲，將在板凳待命。美媒評價他腳程與守備的穩定性，日前被排名為海盜農場19名。

根據《MLB.com》記者Alex Stumpf報導，海盜隊將把來自台灣的內野手鄭宗哲升上大聯盟。鄭宗哲已在球隊40人名單之中，只要一登場就將完成大聯盟初登場。至於原本在陣中的內野手特里奧洛（Jared Triolo）則因下背部受傷，被放進10天傷兵名單。

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根據《MLB Trade Rumors》報導指出，現年23歲的鄭宗哲，是海盜隊在2019年從台灣簽下的國際球員。他的球探報告強調腳程與守備的穩定性，打擊方面則偏向「以擊中球為導向」，而不是追求長打火力。目前《Baseball America》將他列為海盜隊農場第19名潛力新秀。

至今鄭宗哲在小聯盟累計出賽402場，共打了1,684個打席，保送率12.5%、三振率19.8%，兩者皆優於平均水準，總計敲出34支全壘打，生涯打擊三圍為 .260/.359/.411，攻擊指數wRC+達117。此外，他每年都能至少貢獻雙位數的盜壘。鄭宗哲在今年春訓表現亮眼，打擊三圍為 .353/.400/.647，不過開季在3A印地安納波利斯隊的5場比賽中僅繳出 .071/.133/.071 的成績。

報導提到，鄭宗哲主要守游擊，但也有不少二壘出賽經驗，偶爾也會客串三壘。他很可能將接替特里奧洛的「工具人」角色。近期海盜隊的內野多由 凱納法雷法（Isiah Kiner-Falefa）守游擊、海斯（Ke’Bryan Hayes）守三壘、佛雷澤（Adam Frazier）守二壘，並搭配特里奧洛、瓦德茲（Enmanuel Valdéz）、羅德里奎茲（Endy Rodríguez）輪替。特里奧洛原本預定出賽，但因背痛臨時退場，現在有機會休養，鄭宗哲則將頂上空缺。