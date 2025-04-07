金塊主控傷了能否趕上季後賽成疑　衛少暗示休息室氣氛不對？

Does Russell Westbrook think the locker room feels the urgency of the situation?



“I don’t know, man. I’m not sure.” pic.twitter.com/EjoktJ6xuO — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) April 7, 2025

記者游郁香／綜合報導

金塊近況急轉直下，今（7）日以120比125敗給溜馬，苦吞4連敗，排名下滑至到西區4，陣中主控莫瑞（Jamal Murray）因腿筋傷勢持續缺陣，總教練馬龍（Michael Malone）更直言「他真的受傷了」，讓外界擔憂他恐趕不上季後賽首輪。

莫瑞連5場高掛免戰牌，官方對他傷勢的說法從「發炎」到「緊繃」不等，賽前皆被列為「出戰成疑」，最終在比賽當天被排除在名單外。金塊主帥馬龍今日賽前直言，「他真的傷了，這不是什麼保守處理的情況。我們現在沒有空間可以小心謹慎。」

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▲莫瑞腿筋傷勢反覆，能否趕上季後賽成疑。（圖／達志影像／美聯社）

馬龍進一步補充，「這是一個很奇怪的傷勢，起初是每日觀察（day-to-day），然後突然就不是每日觀察了。」他語氣透露無奈，也讓金塊球迷對莫瑞是否能趕上季後賽更加憂心。

莫瑞健康狀態對金塊來說至關重要。他在2023年季後賽全勤出賽20場，繳出場均26.1分、7.1助攻、5.1籃板的全明星級表現，是金塊奪冠不可或缺的關鍵。然而他去年帶傷上陣，數據全面下滑，最終金塊在次輪不敵灰狼無緣衛冕。

▲衛斯布魯克賽後語帶保留，外界揣測金塊休息室氣氛不對勁。（圖／達志影像／美聯社）

雪上加霜的是，金塊最近休息室氣氛似乎也不太對。衛斯布魯克（Russell Westbrook）在敗給溜馬賽後被問到休息室是否感受到戰績壓力時，他語帶保留地說，「我不知道，兄弟。我不確定。」引發外界揣測，他是否在暗示隊內氣氛低迷或有溝通不良的情況。

目前金塊例行賽僅剩3場，對手分別是國王、灰熊與火箭，全都在為了季後賽卡位戰而努力，特別是與灰熊之戰，可能成為金塊是否會跌入附加賽的關鍵分水嶺。

▲金塊近期苦吞4連敗。（圖／達志影像／美聯社）