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海盜金手套成傷兵！鄭宗哲有望首度升大聯盟？經紀公司回應了

▲▼鄧愷威、鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣旅美好手鄭宗哲本季從3A出發，距離大聯盟更近一步。海盜隊近期宣布，去年獲得金手套的工具人特里奧洛（Jared Triolo）進傷兵名單，鄭宗哲有望成為替補人選，有機會生涯首度升上大聯盟。

鄭宗哲本季在3A出賽5場，14打數僅1安打，跑回1分，打擊率僅.071。他連續兩年參加大聯盟春訓，都曾轟出全壘打，今年春訓出賽14場，累計17打數6支安打，打擊率.353，表現不俗，是近年海盜農場極為看重的內野潛力股。

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海盜隊在社群平台X於7日凌晨發布消息表示：「工具人特里奧洛（Jared Triolo）進入傷兵名單，因下背部不適，已從今日下午的先發名單中撤除。目前由球隊醫療團隊進行治療，狀況屬於每日觀察（day-to-day）。如有最新消息，我們將提供進一步更新。」

鄭宗哲以守備見長，而特里奧洛過去曾獲金手套，有機會由他遞補，不過仍待球隊官方進一步更新消息。鄭宗哲稍早在Threads發布令人驚喜的貼文：「生日快樂我的老婆！終於第一次在美國一起慶生，也謝謝蛋糕製作人！一個最棒的生日禮物給我們！」這篇貼文已引起球迷熱議，至於這份「禮物」是否象徵即將叩關大聯盟，值得持續關注。經紀公司展逸回應，若有異動會由球隊宣布，感謝大家替鄭宗哲加油。

鄭宗哲去年曾短暫參與中職舉辦的冬季聯盟，也婉拒經典賽資格賽徵召，專注備戰本季。如順利升上大聯盟，將是繼去年鄧愷威後，第18位登上大聯盟舞台的台灣選手。

關鍵字： 棒球台灣海盜隊鄭宗哲大聯盟

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