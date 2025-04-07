中職本季拚300萬人次進場！前18戰湧破21萬　悍將人氣僅次兄弟

▲中華職棒中信統一大巨蛋開幕戰，吸引滿場球迷入場觀賽。（圖／記者林敬旻攝）
記者王真魚／綜合報導
中華職棒2025年開季至今累計進行18場比賽，六大球場共迎來21萬4928位觀眾到場支持，平均每場吸引1萬1940人進場，較過去35年平均水準增加4256人，提升幅度達55.39%。開季火熱表現，讓中職有望挑戰單季觀眾達到300萬人次。
今年開幕戰由中信兄弟對戰統一獅，地點在台北大巨蛋，吸引4萬人滿場觀戰，為本季觀眾紀錄寫下高峰。從開賽至4月6日止，共有8場比賽觀眾數超過1萬人，即便是目前最低場次——統一獅對樂天桃猿在台南主場的交手，也有6024人到場，顯示整體人氣維持高檔。
各隊人氣方面，中信兄弟以5場主場吸引9萬6612人、場均1萬9322人穩居榜首；富邦悍將在新莊主場兩戰總觀眾數達2萬2419人，平均1萬1209人居次。其中4月3日面對中信兄弟之戰，更締造滿場11600人紀錄，為本季第二場完售場次。悍將啦啦隊成員李珠珢、李雅英與南珉貞話題不斷，成為票房吸引力的一環。
▲悍將啦啦隊成員李珠珢、李雅英與南珉貞話題不斷，成為票房吸引力的一環 。（圖／記者王真魚攝）
各球隊主場平均一場觀眾人數排名
|名次
|球隊
|場數
|總觀眾人數
|平均一場觀眾人數
|35年平均人數
|成長率
|最多人數
|最少人數
|1
|中信兄弟
|5
|96,612
|19,322
|10,098
|▲91.34%
|40,000
|8,804
|2
|富邦悍將
|2
|22,419
|11,209
|7,307
|▲53.4%
|11,600
|10,819
|3
|台鋼雄鷹
|3
|33,036
|11,012
|7,012
|▲57.05%
|15,487
|7,376
|4
|味全龍
|5
|39,625
|7,925
|8,041
|▼1.44%
|9,356
|6,889
|5
|統一獅
|3
|23,236
|7,745
|6,360
|▲21.78%
|9,035
|6,024
各球場表現方面，台北大巨蛋依舊穩坐人氣王，2場比賽共吸引57148人，場均2萬8574人；台中洲際（1萬3154人）、新莊（1萬1209人）、澄清湖（1萬1012人）同樣破萬，天母（7925人）與台南（7745人）也有亮眼成績。其中周六場次平均1萬8272人最為火熱。
自例行賽場次於去年擴編至360場後，中職首次跨越200萬觀眾門檻，今年若要再創高峰，必須將場均人數維持在8334人以上。以當前表現來看，達成300萬人次新紀錄並非遙不可及。
此外，樂天桃猿尚未在主場亮相，將於本周二、三先迎戰富邦悍將，並在周五起對中信兄弟展開三連戰，有望再掀觀賽熱潮，助攻挑戰300萬人次目標。
各球場平均一場觀眾人數排名
|名次
|球場
|場數
|總觀眾人數
|平均一場觀眾人數
|35年平均人數
|成長率
|最多人數
|最少人數
|1
|台北大巨蛋
|2
|57,148
|28,574
|20,689
|▲38.11%
|40,000
|17,148
|2
|洲際
|3
|39,464
|13,154
|6,841
|▲92.28%
|15,499
|8,804
|3
|新莊
|2
|22,419
|11,209
|6,153
|▲82.17%
|11,600
|10,819
|4
|澄清湖
|3
|33,036
|11,012
|6,824
|▲61.37%
|15,487
|7,376
|5
|天母
|5
|39,625
|7,925
|5,437
|▲45.76%
|9,356
|6,889
|6
|台南
|3
|23,236
|7,745
|5,441
|▲42.35%
|9,035
|6,024
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