中職本季拚300萬人次進場！前18戰湧破21萬　悍將人氣僅次兄弟





▲中華職棒中信統一大巨蛋開幕戰，吸引滿場球迷入場觀賽。（圖／記者林敬旻攝）



記者王真魚／綜合報導

中華職棒2025年開季至今累計進行18場比賽，六大球場共迎來21萬4928位觀眾到場支持，平均每場吸引1萬1940人進場，較過去35年平均水準增加4256人，提升幅度達55.39%。開季火熱表現，讓中職有望挑戰單季觀眾達到300萬人次。

今年開幕戰由中信兄弟對戰統一獅，地點在台北大巨蛋，吸引4萬人滿場觀戰，為本季觀眾紀錄寫下高峰。從開賽至4月6日止，共有8場比賽觀眾數超過1萬人，即便是目前最低場次——統一獅對樂天桃猿在台南主場的交手，也有6024人到場，顯示整體人氣維持高檔。

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各隊人氣方面，中信兄弟以5場主場吸引9萬6612人、場均1萬9322人穩居榜首；富邦悍將在新莊主場兩戰總觀眾數達2萬2419人，平均1萬1209人居次。其中4月3日面對中信兄弟之戰，更締造滿場11600人紀錄，為本季第二場完售場次。悍將啦啦隊成員李珠珢、李雅英與南珉貞話題不斷，成為票房吸引力的一環。

▲悍將啦啦隊成員李珠珢、李雅英與南珉貞話題不斷，成為票房吸引力的一環 。（圖／記者王真魚攝）

各球隊主場平均一場觀眾人數排名

名次 球隊 場數 總觀眾人數 平均一場觀眾人數 35年平均人數 成長率 最多人數 最少人數 1 中信兄弟 5 96,612 19,322 10,098 ▲91.34% 40,000 8,804 2 富邦悍將 2 22,419 11,209 7,307 ▲53.4% 11,600 10,819 3 台鋼雄鷹 3 33,036 11,012 7,012 ▲57.05% 15,487 7,376 4 味全龍 5 39,625 7,925 8,041 ▼1.44% 9,356 6,889 5 統一獅 3 23,236 7,745 6,360 ▲21.78% 9,035 6,024

各球場表現方面，台北大巨蛋依舊穩坐人氣王，2場比賽共吸引57148人，場均2萬8574人；台中洲際（1萬3154人）、新莊（1萬1209人）、澄清湖（1萬1012人）同樣破萬，天母（7925人）與台南（7745人）也有亮眼成績。其中周六場次平均1萬8272人最為火熱。

自例行賽場次於去年擴編至360場後，中職首次跨越200萬觀眾門檻，今年若要再創高峰，必須將場均人數維持在8334人以上。以當前表現來看，達成300萬人次新紀錄並非遙不可及。

此外，樂天桃猿尚未在主場亮相，將於本周二、三先迎戰富邦悍將，並在周五起對中信兄弟展開三連戰，有望再掀觀賽熱潮，助攻挑戰300萬人次目標。

各球場平均一場觀眾人數排名