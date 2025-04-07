柯瑞妙回口角衝突順便無情工商　「他取消訂位我當然不爽！」

Is udoka trash talking Steph after doubling him for 24 minutes? LMAO pic.twitter.com/SVOKxLjo54 — . (@30Burner_) April 7, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士今（7）日在主場大通中心迎戰休士頓火箭，天王柯瑞（Stephen Curry）一度與火箭主帥烏多卡（Ime Udoka）爆發口角，賽後被問到此事，「咖哩大神」幽默回應，是因為對方本來在愛妻艾莎（Ayesha Curry）經營的餐廳International Smoke 訂位卻取消，「所以我有點不爽！」說完自己還笑場。

過去3戰猛轟125分的柯瑞，今日意外手感全無，整場10投1中僅拿1分，這是他近3年第9度單場得分「個位數」，勇士最終也以96比106中斷5連勝，跌到西區第6，陷入可能得打附加賽的危機，不過「咖哩大神」賽後心情似乎不受影響。

Steph Curry on the Ime Udoka back-and-forth: “He made a reservation to International Smoke and canceled it. I was upset with him.” pic.twitter.com/Sy7D0rfJH3 [廣告]請繼續往下閱讀... April 7, 2025

當被問到中場結束時，在場上與火箭主帥烏多卡出現口角一事，他幽默回應，「他原本在 International Smoke訂了位，結果又取消了，所以我有點不爽，我們就是為這個來回講了幾句。」在他旁邊的隊友格林（Draymond Green）聽了大笑說，「置入性行銷！」

▲柯瑞賽後妙答與火箭主帥的衝突：「他訂了 International Smoke 結果又取消了！」（圖／達志影像／美聯社）

International Smoke是由柯瑞的妻子艾莎與名廚米納（Michael Mina）共同創立的餐廳品牌，以全球風味的煙燻烤肉為主打，融合亞洲、美式與加勒比海料理，頗具人氣與話題性，柯瑞利用賽後訪問幫愛妻打廣告，令人莞爾。

從影片來看，柯瑞與烏多卡發生爭執的起因，可能是火箭教頭對格林在范弗利特（Fred VanVleet）兩罰落空後仍喋喋不休感到不悅，轉而向柯瑞出言挑釁。

當時烏多卡朝走向休息室的柯瑞說了一些話，柯瑞聽到回頭反擊，搖頭表達不滿，兩人當場起了口角。

▲柯瑞此役手感冰冷，勇士5連勝終止。（圖／達志影像／美聯社）

這是勇士與火箭本季第5度交手，雙方對戰「恩怨漸濃」，不過這一戰是高居西區第2的火箭笑到最後。

談到柯瑞此役僅拿3分的低迷表現，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）淡定表示，「有些比賽你就是會找不到節奏，無論你多厲害，每位球員都會遇到這樣的時刻。今晚柯瑞的確沒有打出應有表現，火箭的防守也做得非常出色。」