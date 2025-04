柯瑞妙回口角衝突順便無情工商　「他取消訂位我當然不爽！」

Is udoka trash talking Steph after doubling him for 24 minutes? LMAO pic.twitter.com/SVOKxLjo54

記者游郁香/綜合報導

勇士今(7)日在主場大通中心迎戰休士頓火箭,天王柯瑞(Stephen Curry)一度與火箭主帥烏多卡(Ime Udoka)爆發口角,賽後被問到此事,「咖哩大神」幽默回應,是因為對方本來在愛妻艾莎(Ayesha Curry)經營的餐廳International Smoke 訂位卻取消,「所以我有點不爽!」說完自己還笑場。

過去3戰猛轟125分的柯瑞,今日意外手感全無,整場10投1中僅拿1分,這是他近3年第9度單場得分「個位數」,勇士最終也以96比106中斷5連勝,跌到西區第6,陷入可能得打附加賽的危機,不過「咖哩大神」賽後心情似乎不受影響。

Steph Curry on the Ime Udoka back-and-forth: “He made a reservation to International Smoke and canceled it. I was upset with him.” pic.twitter.com/Sy7D0rfJH3