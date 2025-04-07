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嫌楠梓足球場太爛！紐西蘭女足來台拒賽不踢　高市府回應了

▲2025中華女足國際女子足球邀請賽，紐西蘭女足因場地問題拒賽。（圖／翻攝自IG／nzfootballferns）

▲2025中華女足國際女子足球邀請賽，紐西蘭女足因場地問題拒賽。（圖／翻攝自IG／nzfootballferns）

記者賴文萱／高雄報導

原訂於4月8日晚間在高雄楠梓足球場舉行的「2025中華女足國際女子足球邀請賽」，由中華女足迎戰來訪的紐西蘭國家女子足球隊，卻因場地安全問題，紐西蘭女足拒絕出賽，導致比賽最終取消。對此，高雄市運發局表示，楠梓足球場目前委由柏文健康公司營運管理，將配合足協進行場地改善。

據了解，這場比賽原是中華女足睽違五年的主場國際賽，雙方原定於4月5日進行的閉門訓練賽，然而紐西蘭女足在抵達台灣後，對場地進行了多次實地勘查，並向台灣足協提出了重新鋪設草皮的建議。雖然場地方隨即在清明連假期間加派人手進行草皮補強，但經紐西蘭女足評估後，認為場地仍未達到安全標準，因此決定取消比賽。

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對於比賽取消，台灣足協表示遺憾，並向所有期待觀賽的球迷致歉。足協指出，國內僅台北田徑場與高雄國家體育場符合國際賽事標準，但這兩地去年因既有活動安排，無法提供本次比賽使用，目前已啟動全額退票作業，並將加強場地管理與賽事規劃，避免類似事件重演。

消息曝光後，焦佳弘在臉書痛批這是「國恥」，認為足協應對不力，讓台灣在國際上蒙羞，紐西蘭的社群網站沒有把要負上最大責任的中華足協寫出來，「已經是最後的仁慈了」。另外也有不少台灣球迷在紐西蘭女足的社群媒體下留言道歉，表示「對紐西蘭團隊說聲抱歉...真丟臉」、「謝謝你們來台灣，很抱歉我們沒有好的足球場」、「身為台灣人，我們必須聲說對不起，希望下次還能安排新的比賽」。

高雄市運發局對此表示，運發局對於使用本市足球場舉辦大型賽會活動皆樂觀其成，更邀請全民力挺足球台灣隊，例如足協先前尋找2027亞洲盃資格賽主場場地時，因為台北場地無法借用，運發局便立即積極協調場地，提供3月23日至25日在國體場舉辦我國迎戰土庫曼賽事。

經查這次活動是足協辦理的國際邀請賽，足協曾於2024年9月底希望借用國家體育場今年4月初檔期，由於該日期已排定活動無法提供借用。後足協轉而洽詢柏文健康事業公司借用楠梓足球場。

楠梓足球場目前委由柏文健康公司營運管理，平時即舉辦多場台灣少年足球指標賽事，亦提供企業女足訓練基地，賽事、訓練密集，推動足球發展不遺餘力。柏文健康對於本次賽事也給予最大的支持，配合足協進行場地改善。

關鍵字： 足球紐西蘭女足中華女足比賽取消高雄楠梓足球場

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