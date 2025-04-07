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兄弟大巨蛋蠟筆小新主題日下周末登場　4款限量球衣魅力曝光

▲中信兄弟蠟筆小新主題日。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟蠟筆小新主題日。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟將於4月19日、20日在台北大巨蛋舉辦「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」聯名主題日活動。這是中信兄弟首次將動漫IP聯名主題日搬到大巨蛋舉行，並限量推出每日100組大巨蛋防衛隊「親子雙人套票」。套票內容包括賽前的大巨蛋球場導覽、板凳席體驗、投手丘親身體驗以及商品部優先選購等豐富內容。

中信兄弟為此次主題日推出四款不同設計概念的主題球衣，分別為「鱷魚阿山款」、「動感超人款」、「春日部防衛隊款」及「小新睡衣款」。這些球衣設計各具特色，從蠟筆小新最愛的巧克比配色，到動感超人的光波元素，再到春日部防衛隊的童趣風格，最後是小新經典睡衣花紋，均展現了蠟筆小新與中信兄弟的聯名視覺。

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此外，還有多款聯名T-Shirt、棒球、手機掛繩、玻璃杯等商品供球迷選購。 賽事當天，球員將穿著「動感超人款」球衣進行比賽，希望藉由動感超人的力量擊退對手，取得勝利。

中信兄弟還在台北大巨蛋打造了蠟筆小新與棒球結合的專屬展區，讓球迷彷彿置身春日部的熟悉場景，親自體驗小新的搞笑日常。展區內設有多個可愛打卡造景，Passion Sisters也將在此與球迷進行互動遊戲。

4月19日、20日主題日兩天進場的球迷，凡購買內野門票即可獲得「變裝紙頭套」，限定區域更可額外獲得「蠟筆小新暖心懶懶毯」及「口袋小金庫零錢包」。活動期間，中信兄弟還邀請蠟筆小新與動感超人人偶現身大巨蛋，與Passion Sisters一同帶來精彩的開場演出，並邀請蠟筆小新中文版配音員曾允凡老師現場配音，讓球迷沉浸在蠟筆小新的童趣世界中。

4月19日、20日「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」，中信兄弟將對戰富邦悍將。4月19日進場時間為下午2點，開賽時間為下午5點05分；4月20日進場時間為中午12點，開賽時間為下午3點05分。更多相關活動資訊請持續追蹤中信兄弟官方社群。

關鍵字： 中信兄弟蠟筆小新大巨蛋主題日動感超人

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