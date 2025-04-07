道奇壞消息！史奈爾僅投2場左肩發炎列傷兵名單

▲道奇史奈爾（Blake Snell）因左肩發炎被放入傷兵名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊宣布，本季新加盟的賽揚投手史奈爾（Blake Snell）因左肩發炎，被放進15天傷兵名單。傷兵名單自4月3日（美國時間）回溯生效。球隊同時宣布，由右投索爾（Matt Sauer）遞補升上大聯盟。

去年休賽季，道奇以5年1.82億美元（約新台幣59.2億）網羅史奈爾，藉此補強先發戰力，沒想到本季僅出賽2場就受傷，戰績1勝0敗，自責分率2.00。

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道奇去年面臨嚴重的傷兵潮，最終仍憑藉深厚的陣容深度贏得世界大賽冠軍，但整季的調度可說是相當艱難。今年，棒球應運總裁佛里曼（Andrew Friedman）曾表示，「絕對不希望重演去年的情況，也不希望在夏季還需要透過交易來補進投手。」

除了史奈爾外，洛杉磯道奇目前還有多位先發投手進入傷兵名單，包括克蕭（Clayton Kershaw）、岡索林（Tony Gonsolin）、赫特（Kyle Hurt）、萊恩（River Ryan）、希恩（Emmet Sheehan）以及史東（Gavin Stone）。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）對費城人（Phillies）賽後表示，史奈爾這次跳過先發後，「預計會缺席兩場比賽，之後再視情況決定是否回歸」。

外媒報導指出，史奈爾是在當天牛棚練投時感到疼痛。原訂在8日（台灣時間9日）對華盛頓國民隊（Washington Nationals）的先發將由「其他人代替登板」。至於史奈爾是否早就有傷，羅伯斯說，「據我所知，沒有。」