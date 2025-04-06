Wing Stars震撼主場開幕戰　韓國編舞名師操刀偶像級舞台超驚豔

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹全新球季開幕戰於4月4日至6日隆重登場，Wing Stars啦啦隊全員出動，為賽事注入滿滿熱情與能量！這場年度盛事，Wing Stars精心籌備，帶來一系列極具看頭的表演，讓球迷感受到「不只看球，更像參與了一場華麗的棒球嘉年華」。

▲Wing Stars以熱情與專業，為台鋼雄鷹新賽季揭開完美序幕。（圖／桂田文創提供）

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開幕戰期間，Wing Stars接連帶來兩首年度主題曲的首度公開演出，分別為台鋼雄鷹的《翅膀硬了》、Wing Stars主題曲《Dancing High》，以及開幕系列戰最後壓軸的《Cheer it up加大》。無論是活力四射的舞步還是動作間精準的節奏感，女孩們用實力證明，不論是在室內外舞台或是澄清湖棒球場，都能完美展現舞台魅力。

為打造最專業的舞台演出，桂田文創早在三月初就特別邀請韓國頂尖編舞名師申潣燮擔任培訓總監，親自操刀台鋼三首全新主題曲的編舞設計。舞步設計融合力與美、節奏與創意，每個動作及換位等都蘊藏深意與高度技巧，讓球迷眼睛為之一亮。網友們紛紛留言讚賞：「編舞那麼複雜那麼難，竟然還能跳得這麼整齊，太強了！」、「完全是偶像級表演水準！」

這些成果的背後，是Wing Stars全體26位成員在訓練期間的拼盡全力。高強度的舞蹈訓練、反覆排練、細節調整，甚至面對壓力與疲憊仍咬牙堅持，只為呈現最完美的一刻。每一滴汗水，都是對球迷們最深的承諾。

除了開場與中場的精彩舞蹈秀，Wing Stars更融入多元表演形式，包括優雅的古典舞蹈與剛柔並濟的武術演出，讓場邊彷彿化身為多元展演舞台，無論場內還是場外，整個開幕系列戰活動內容豐富、層層驚喜，展現台鋼雄鷹與Wing Stars啦啦隊對球迷與粉絲滿滿的誠意。

Wing Stars以熱情與專業，為台鋼雄鷹新賽季揭開完美序幕，她們不僅僅是啦啦隊，更是球場上最耀眼的表演者。接下來，不只在球場上，還有4月12日於夢時代的簽唱會與4月底美國大聯盟的演出，敬請期待她們更多令人驚艷的專業演出，與大家一同High翻全場、加油到底！

▲Wing Stars中場演出優雅古典舞，展現萬種風情。（圖／桂田文創提供）