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朗希指叉球很怪、有望頂尖強投　費城透納分析道奇2日投關鍵差異

▲▼費城人透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人透納。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇投手佐佐木朗希今（6）日迎來大聯盟第3場先發，面對費城人主投4局失1分、用68球送出4次三振，幫助球隊以3比1收下勝利。費城人球星透納（Trea Turner）賽後對這位新生代強投給予高度評價，直言未來有機會成為最頂尖的投手。

此役佐佐木面對透納2打席，讓他擊出右外野安打與左外野飛球，透納坦言印象深刻，「他是個很優秀的投手，球路和別人不一樣，能投一顆很『怪』的指叉球，速球也很不錯，滑球也有水準，而且運動能力很強，看得出來他知道自己該怎麼投。」

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▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

透納昨天剛對上道奇另一位日籍強投山本由伸，認為2人的指叉球風格截然不同，「山本的球速更快，大概93英里（約150公里），佐佐木大約是86英里（約138公里），但他的球下墜角度比較明顯。雖然兩人的指叉球都有速球假象，但佐佐木的出手點更高、身高也更高，整體看起來不太一樣。」

▲▼道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

透納表示，他認為佐佐木的潛力是頂尖級別，「我們常常會說，能跟像克蕭（Clayton Kershaw）、惠勒（Zack Wheeler）這種頂級投手對戰很過癮，因為那是檢驗自己的最佳標準，而我認為佐佐木也有機會成為這樣的存在。」

另外，費城內野手史托特（Bryson Stott）也指出佐佐木的指叉球威力十足，「這種球連投手自己都不一定能完全預測會怎麼走，很難打，今天他的球就是無解。」

關鍵字： MLB佐佐木朗希山本由伸道奇大谷翔平費城人

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