道奇守護神「3球解決3打者」　創22年來MLB最速救援紀錄

▲道奇史考特。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇守護神史考特（Tanner Scott）在今（6）日對戰費城人之役展現驚人效率，他於球隊以3比1領先進入第9局時登板，僅用3球就解決3名打者，成功拿下本季第3次救援成功，並締造大聯盟22年來首見紀錄。

這位30歲的左投一上場便面對費城強打哈波（Bryce Harper），對方揮擊第1球擊出三壘內野安打；接著，史考特面對波姆（Alec Bohm）同樣只用1球，就逼出游擊滾地球形成雙殺；最後一名打者凱普勒（Max Kepler）揮擊1顆96.6英里（約155.4公里）的速球在左外野被接殺，使用3球結束整個半局。

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Ultimate efficiency from Tanner Scott pic.twitter.com/fmid0hThJ3 — MLB (@MLB) April 5, 2025

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自1988年開始記錄投球數以來，史考特成為史上第5位僅用3球對3名打者完成救援成功的投手。

前4位分別是：

瓊斯（Barry Jones）：1992年10月3日，大都會vs海盜

沃德（Duane Ward）：1993年6月16日，藍鳥vs雙城

里德（Steve Reed）：1994年5月9日，洛磯vs教士

李維拉（Mariano Rivera）：2003年6月16日，洋基vs紅雀

史考特上球季結束後，生涯累計戰績為31勝24敗55次救援成功，今年1月與道奇簽下4年總額7200萬美元的合約，成為球隊後援的重要支柱。