「風之孫」大爆發！李政厚猛打賞打擊率升破3成　巨人豪取6連勝

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

舊金山巨人隊外野手李政厚近期火力全開，6日（台灣時間）對戰西雅圖水手的比賽中繳出單場3安打、2得分、1盜壘的全能表現，成為球隊以4比1贏球的勝利關鍵，個人打擊率也一舉突破3成，回到明星水準。

Another pair of doubles from these two pic.twitter.com/t4gyMAE8ly [廣告]請繼續往下閱讀... April 6, 2025

李政厚本場擔任先發第三棒中外野手，4打數3安打，擊出兩支二壘安打，不僅貢獻跑壘腳程，還成功盜壘、推進得點圈後再由隊友敲出適時安打送回。他的爆發性表現幫助巨人隊取得近期6連勝，在國聯西區緊追洛杉磯道奇隊。

這是李政厚自挑戰大聯盟以來，第二次單場敲出三支安打，前一次是去年5月在對戰洛磯隊時達成。開季累計至今，他共28打數敲出9安打，打擊率升至0.321，長打率0.500、上壘率0.387，三項攻擊指標全面提升。

這場比賽從開局就展現李政厚穩定的擊球感。在首打席雖擊出右外野飛球出局，但第4局面對水手投手米勒（Bryce Miller）時，果斷攻擊一顆135公里的指叉球，沿右外野線敲出強勁二壘安打，隨後大膽盜壘成功，再靠著隊友查普曼（Matt Chapman）的適時安打跑回致勝分。

第6局，李政厚再次以首名打者身份登場，這次成功咬中一顆曲球，將球擊向右中外野，再度形成長打，助攻球隊追加分數。此役過後，他已累積5支二壘安打與3次盜壘，雙雙超越去年整季的數據（去年4支二壘安打、2次盜壘），證明他本季企圖心與進化幅度。

李政厚2024年表現略顯低迷，打擊率僅0.262（145打數38安打），但進入新賽季後，他不僅維持每場出賽紀錄，也展現攻擊火力回穩，打線貢獻與守備美技同步升溫。隨著狀態調整至顛峰，他將是巨人爭取季後賽門票不可或缺的一環。