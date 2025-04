「風之孫」大爆發！李政厚猛打賞打擊率升破3成　巨人豪取6連勝

▲李政厚。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

舊金山巨人隊外野手李政厚近期火力全開,6日(台灣時間)對戰西雅圖水手的比賽中繳出單場3安打、2得分、1盜壘的全能表現,成為球隊以4比1贏球的勝利關鍵,個人打擊率也一舉突破3成,回到明星水準。

