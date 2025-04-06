運動雲

>

「風之孫」大爆發！李政厚猛打賞打擊率升破3成　巨人豪取6連勝

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

舊金山巨人隊外野手李政厚近期火力全開，6日（台灣時間）對戰西雅圖水手的比賽中繳出單場3安打、2得分、1盜壘的全能表現，成為球隊以4比1贏球的勝利關鍵，個人打擊率也一舉突破3成，回到明星水準。

李政厚本場擔任先發第三棒中外野手，4打數3安打，擊出兩支二壘安打，不僅貢獻跑壘腳程，還成功盜壘、推進得點圈後再由隊友敲出適時安打送回。他的爆發性表現幫助巨人隊取得近期6連勝，在國聯西區緊追洛杉磯道奇隊。

這是李政厚自挑戰大聯盟以來，第二次單場敲出三支安打，前一次是去年5月在對戰洛磯隊時達成。開季累計至今，他共28打數敲出9安打，打擊率升至0.321，長打率0.500、上壘率0.387，三項攻擊指標全面提升。

這場比賽從開局就展現李政厚穩定的擊球感。在首打席雖擊出右外野飛球出局，但第4局面對水手投手米勒（Bryce Miller）時，果斷攻擊一顆135公里的指叉球，沿右外野線敲出強勁二壘安打，隨後大膽盜壘成功，再靠著隊友查普曼（Matt Chapman）的適時安打跑回致勝分。

第6局，李政厚再次以首名打者身份登場，這次成功咬中一顆曲球，將球擊向右中外野，再度形成長打，助攻球隊追加分數。此役過後，他已累積5支二壘安打與3次盜壘，雙雙超越去年整季的數據（去年4支二壘安打、2次盜壘），證明他本季企圖心與進化幅度。

李政厚2024年表現略顯低迷，打擊率僅0.262（145打數38安打），但進入新賽季後，他不僅維持每場出賽紀錄，也展現攻擊火力回穩，打線貢獻與守備美技同步升溫。隨著狀態調整至顛峰，他將是巨人爭取季後賽門票不可或缺的一環。

關鍵字： 李政厚巨人隊大聯盟棒球連勝

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

張肇元怒吼風波深夜致歉！林智平回應還提起當年不禮貌往事

張肇元怒吼風波深夜致歉！林智平回應還提起當年不禮貌往事

佐佐木朗希4局失1分！道奇雙轟逆轉費城人　大谷翔平連10場上壘

佐佐木朗希4局失1分！道奇雙轟逆轉費城人　大谷翔平連10場上壘

佐佐木朗希控球回穩！差3出局大聯盟首勝　教頭解釋換投原因

佐佐木朗希控球回穩！差3出局大聯盟首勝　教頭解釋換投原因

太陽「西沉」交易杜蘭特成定局？美媒曝KD與馬刺等5隊互有興趣

太陽「西沉」交易杜蘭特成定局？美媒曝KD與馬刺等5隊互有興趣

快訊／SBL台啤「罷賽風波」下一步　將繳60萬罰款今晚正常出賽

快訊／SBL台啤「罷賽風波」下一步　將繳60萬罰款今晚正常出賽

生涯首勝超劇本！兄弟菜鳥陳冠穎滿壘拆彈萬人歡呼　曝真實感想

生涯首勝超劇本！兄弟菜鳥陳冠穎滿壘拆彈萬人歡呼　曝真實感想

張志豪一動作暖心安慰宋晟睿：誰不想一棒清壘？我也想

張志豪一動作暖心安慰宋晟睿：誰不想一棒清壘？我也想

哈孝遠不滿判決怒帶台啤全隊退場抗議　SBL裁判沒收比賽惹議

哈孝遠不滿判決怒帶台啤全隊退場抗議　SBL裁判沒收比賽惹議

味全狂得11分助攻「本土」伍鐸　葉總爆料王維中想要比照辦理

味全狂得11分助攻「本土」伍鐸　葉總爆料王維中想要比照辦理

又掉了！衛斯布魯克尷尬送球　4月場均4.3失誤

又掉了！衛斯布魯克尷尬送球　4月場均4.3失誤

台中貨車搶快闖紅燈！　女騎士慘遭撞噴飛亡

熱門新聞

張肇元怒吼風波深夜致歉！林智平回應還提起當年不禮貌往事

佐佐木朗希4局失1分！道奇雙轟逆轉費城人　大谷翔平連10場上壘

佐佐木朗希控球回穩！差3出局大聯盟首勝　教頭解釋換投原因

太陽「西沉」交易杜蘭特成定局？美媒曝KD與馬刺等5隊互有興趣

快訊／SBL台啤「罷賽風波」下一步　將繳60萬罰款今晚正常出賽

生涯首勝超劇本！兄弟菜鳥陳冠穎滿壘拆彈萬人歡呼　曝真實感想

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張肇元怒吼風波深夜致歉！林智平回應

2朗希4局無失分！道奇雙轟逆轉費城人

3佐佐木朗希回穩按讚　道奇教頭解釋換投

4美媒曝KD與馬刺等5隊互有興趣

5台啤SBL罷賽風波　將繳60萬罰款出賽

最新新聞

1台美混血費爾柴德本季首安出爐！

2道奇守護神3球3出局　創MLB最速紀錄

3相隔688天登板　王定穎：球速還沒回來

4意外！林昀儒仁川賽4強意外敗北

5葉總替魏全、廖任磊高興　朱育賢手不舒服

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366