柯奈特重返輪替！感謝老將支持　相信自己是湖人「理想拼圖」

▲湖人新秀柯奈特重返輪替。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人新秀柯奈特（Dalton Knecht）在昨（5）日對戰鵜鶘的比賽重新回到輪替名單，並在上半場迅速攻下10分，最終全場10投5中、貢獻12分，助球隊輕鬆奪勝。賽後，他感謝隊上前輩的信任與傳球，也坦言認為自己是這支球隊的理想拼圖。

談到自己重返輪替的心態，柯奈特表示，「主要就是當我的名字被叫到時，我就上場去做我自己。」他接著說，「我會隨時準備好投籃，隊友們都支持我，他們希望我保持侵略性，很感謝所有老將的支持。」

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柯奈特擅長外線投射，他自認屬於神經刀類型射手，只要投進一球就能立刻進入狀態，「我今天先抓到進攻籃板補進一球，接著投進三分，之後詹姆斯（LeBron James）就一直傳給我，他和唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）都是能讓我更輕鬆出手的人。」

在有3位主控型球星的隊伍中，擁有穩定外線火力顯得更加重要，柯奈特認為自己是湖人的理想拼圖，「我認為我在這裡很合適。」這位菜鳥說道，「我不只是射手，我也可以自己創造進攻機會、切入籃下，甚至打擋拆，我會盡我所能去幫助球隊。」

當柯奈特在比賽中登場時，現場響起了熱烈掌聲，這種歡迎聲讓他感到相當特別，他也希望每次上場都能回應球迷的熱情，「成為湖人球迷喜歡的球員真的很酷。」柯奈特說，「每次我聽到歡呼聲，就想上場表現給他們看，我們所有人都希望能為球迷帶來一場場表演，他們真的是全聯盟最棒的球迷。」