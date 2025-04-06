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菅野智之「體感2度」生涯最冷強壓皇家　大聯盟首勝享受啤酒浴

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

巴爾的摩金鶯隊投手菅野智之於6日（台灣時間）在客場對戰堪薩斯皇家隊擔任先發，主投5.1局失1分，幫助球隊以8比1大勝，成功奪下個人美職生涯首勝，同時寫下日本投手最年長大聯盟首勝紀錄。

比賽當天球場氣溫僅8.3度，強風吹拂下體感逼近2度。菅野在這場「生涯最冷一戰」中共投出4次三振、2次四死球與1次暴投，投出89球、製造10次揮空，好球率達66％。

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金鶯總教練海德（Brandon Hyde）對他的表現給予高度評價：「今天他看起來比上一場更放鬆，控球水準回到春訓時的水準，不論是指叉球還是直球，都操控得非常出色。他能在任何球數下投出各種球路，成功讓打者失去節奏，完全是非凡的表現，今天的他展現了最真實的自己。」

比賽結束後，海德也在休息區與菅野握手祝賀，笑說：「我能感受到他內心的激動，我們整隊都為他感到開心。他現在應該正被放進洗衣推車裡接受隊友的勝利慶祝儀式了！」菅野也笑著證實，自己在淋浴間被隊友灑啤酒，「在日本通常只有奪冠才會這樣，但這裡真的讓我感受到大家的祝福，也讓我更想繼續在這裡成功。」

回顧比賽過程，菅野表示：「首戰太緊張，這場比賽我能比較放鬆進入狀態。這座球場寬敞又有逆風，不太擔心被轟全壘打，能更大膽攻擊打者。前3局幾乎都能搶下好球數，順利進入節奏，是今天最大的收穫。」

談到首勝意義，他坦言：「當然很特別，但我來這裡不是為了只拿1勝，而是希望每場盡全力，幫助球隊打進季後賽。不過球隊近期三連敗，今天能止敗，我很高興自己有發揮到作用。」

由於隊友在第6局攻勢時間較長，加上氣溫過低，菅野未能完成第6局，他解釋：「我有努力讓自己保持熱身，不過真的太冷了，身體有些僵硬。雖然要檢討，但老實說，真的不想再在這種天氣下投球了（笑）。」

菅野也提到氣溫影響球速，「大家的球速大概都掉了3英里左右，太冷了。我從沒在這麼冷的地方打過球，暖暖包也沒什麼效果。不過棒球不是比速度，或許因為身體出力受限，反而更能做出正確的投球動作。」

35歲才完成大聯盟首勝，菅野特別感謝家人：「我最想感謝的是我的父母。他們明天就要從美國回去了，我真的很想趁他們還在時讓他們看到這一勝，真的太好了。」

關鍵字： 菅野智之大聯盟日本投手首勝紀錄

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