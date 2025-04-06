張肇元怒吼風波深夜致歉！林智平回應還提起當年不禮貌往事

▲中職張肇元 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職賽場5日出現火藥味時刻，台鋼雄鷹捕手張肇元與樂天桃猿老將林智平在比賽中發生言語交鋒，氣氛一度緊張。賽後雖張肇元透過公關低調回應「沒有說什麼」，但他深夜仍透過社群限時動態致歉。

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台鋼雄鷹與樂天桃猿比賽進行到8局上，林智平遭張誠恩三振，雄鷹順利化解危機，張肇元情緒激動地吶喊鼓舞，不過林智平怒瞪台鋼休息室，兩人互相交換言語，引發關注。張肇元賽後受訪時僅簡短表示「沒有說什麼」，並進一步透過球團表示當下情緒高昂，並無特定針對誰。

儘管事件未進一步擴大，張肇元仍選擇於深夜在個人Instagram限時動態中向外界致歉：「今天在高張力的比賽下一時情緒高漲，造成隊友和對手的困擾我感到很抱歉。職棒比賽也有很多小朋友在看，我不小心做了不好的示範也是我需要反省的地方。所有的指教都會虛心受教，，並且提升自己的抗壓力，學習成為一位更好的球員。」

林智平也在當晚透過臉書粉絲團發聲，坦言自己年輕時也曾對前輩林宗男有過不禮貌的行為，如今仍存內疙瘩。他表示：「在高張力的比賽絕對會有情緒跟激情，比賽時也會讓一個人變得不一樣。兩隊都很想贏得比賽，不論技術或氣勢，誰都很想要佔上風，誰都不想輸！我很享受棒球讓今天所發生的一切！加油我們。」