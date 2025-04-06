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生涯首勝超劇本！兄弟菜鳥陳冠穎滿壘拆彈萬人歡呼　曝真實感想

▲陳冠穎生涯首勝。（圖／中信兄弟提供）

▲陳冠穎生涯首勝。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟新秀陳冠穎在5日迎來生涯第3場出賽，靠著王威晨達成千安並敲出再見安打的戲劇性逆轉，收下職棒生涯首勝。

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陳冠穎在9局上滿壘危機時登板，讓林安可敲出高飛球「拆彈」化解危機。進入10局突破僵局制後，他先投出保送，隨即製造雙殺，再以內野滾地球解決陳聖平，後援1.1局無失分，順利拿下勝投。

賽後接受兄弟Twitch頻道訪問時，陳冠穎笑說：「沒想到會在9局那種場面登板。」回顧與林安可的關鍵對決，他表示：「那時已經滿壘兩出局，其實也沒地方可以閃，只能正面對決。」

原本預計投第10局，陳冠穎提前被換上場，感受到萬人球迷的震撼吶喊，他坦言：「這是我第一次這樣感受到，真的很大聲。」守住危機後，全場破萬名球迷歡呼，他並未激動慶祝，拍手套兩下後與捕手高宇杰擊掌。他笑說：「我原本就不太會喊聲。」被問到是否屬於內斂型選手，他也點頭認同。

談到10局上開局的保送，他認為節奏太快，「當時三壞球，且一壘壘包是空的，所以選擇保送對方打者。」但他也強調，比起第10局，9局滿壘登板的壓力還是更大。

王威晨隨後敲出再見安打，全場情緒沸騰，陳冠穎也說：「隊長從昨天開始狀況就越來越好，剛剛那打席前兩球壞球時，我心裡想著，啊，應該要結束了。」對於勝投到手，他笑說：「其實當下沒注意是我拿到勝投，只是看到再見安打想說『喔，我們贏了』，後面才想到，我勝投。」

王威晨也談到陳冠穎此戰沈穩拆彈，「在這麼多人面前，身為新秀，的確要有這樣的抗壓性是比較困難一點，對選手來說，結果都還不錯，這次之後，他應該可以快速地成長。」巧合的是，陳冠穎的首勝球剛好是王威晨的千安球。球由王威晨留下做紀念。

談到與捕手高宇杰的搭配，陳冠穎表示：「下來後我們有討論配球，站上投手丘時我很相信他的引導，除非我自己對球路較有信心，或察覺打者想攻擊的方向，才會搖頭。」他也透露，自己最有信心的球路是指叉球。

關鍵字： 陳冠穎中信兄弟生涯首勝職棒新秀

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