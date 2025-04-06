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佐佐木朗希4局失1分！道奇雙轟逆轉費城人　大谷翔平連10場上壘

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇客場對戰費城人，佐佐木朗希先發4局失1分，大谷翔平擔任先發第1棒指定打擊，第二打席選到保送，寫下跨季連10場、跨季連續25場上壘紀錄，但未敲出安打。道奇則靠E・赫南德茲（Enrique Hernández）與康佛托（Michael Conforto）相繼開轟，以3比1逆轉擊敗費城人。

佐佐木朗希首局被連續安打，隨後先飆三振再製造滾地球，不過壘上趁傳跑回1分。他主投4局，被敲3支安打、送出2次保送並奪下4次三振，牛棚投手群穩定發揮，聯手守下勝利。

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大谷面對費城主場球迷強烈噓聲登場，備受矚目。他在第2打席與投手糾纏至滿球數後選到四壞保送，但最終未能轉化為得分，留下殘壘。此戰他3打數無安打，中斷連3場安打。

道奇在第3局靠E・赫南德茲轟出反超2分砲，第6局再由康佛托（Michael Conforto）補上一發陽春彈。

左投班達（Anthony Banda）於5局無人出局、一二壘有人的危機中力保不失，接著由卡斯佩里亞斯（Ben Casparius）、貝西亞（Alex Vesia）與史考特（Tanner Scott）接力封鎖對手反撲，穩穩守住勝果。

值得一提的是，當日敲出全壘打的赫南德茲與康佛托都模仿了大谷代言化妝品牌「Cosme Decorte」廣告中的招牌動作。該動作目前已在隊內蔓延成為一股流行，未來是否會成為道奇的招牌慶祝方式，也成為外界關注焦點之一。

關鍵字： 棒球大谷翔平道奇費城人MLB

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