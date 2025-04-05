快訊／台啤比賽遭沒收！哈孝遠怒轟骯髒　籃協認定「罷賽」將開罰

▲哈孝遠不滿判決帶台啤全隊退場，最終比賽遭到沒收。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

SBL台啤與彰化璞園柏力力今（5）日交手，台啤助理教練哈孝遠末節因不滿判決，衝進場找裁判理論，並帶全隊退場抗議，最終比賽遭到沒收，哈孝遠怒批這是一場骯髒且醜陋的比賽，質疑球隊受不公平對待；對此籃協晚間發出聲明，強調主裁判是依據國際籃球規則第20條宣布沒收比賽。

以下為籃協聲明全文：

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有關「2025年第22屆SBL暨第20屆WSBL超級籃球聯賽」114年4月5日下午15時，假基隆市立體育館舉辦之SBL例行賽編號第87場 彰化璞園柏力力 vs 台灣啤酒賽事，台灣啤酒籃球隊於比賽進行至第4節時拒絕出賽逕自返回休息室，主裁判則依據國際籃球規則第20條，當場宣布沒收比賽。

依據「SBL&WSBL超級籃球聯賽賽事管理辦法」第五條、罷賽規範：球團未於規定時間內出場比賽或於比賽進行中拒絕出賽者，以「罷賽」論，將對球團罰款並需依據「2025年22屆SBL暨第20屆WSBL超級籃球聯賽」競賽規程 第十四條規定辦理後續。

「2025年22屆SBL暨第20屆WSBL超級籃球聯賽」係為教育部體育署指導及補助賽事活動經費(含補助球隊洋將薪資等)的國內賽事，嚴重影響整體賽事形象、球迷、贊助商權益之行為，如衍生相關損害賠償，將依規定提出求償或取消補助。

各比賽球隊相關隊職員，不得於比賽時或結束後對裁判、工作人員有任何謾罵及脫序行為，任何違紀行為，將送交紀律委員會懲處。