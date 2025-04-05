傷癒復出上陣30分鐘只拿1分　太陽畢爾自曝「心理卡關」

▲太陽畢爾（下）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

太陽後衛畢爾（Bradley Beal）今（5）日傷癒復出重返球場，全場上陣30分鐘僅拿1分，表現慘澹，球隊也以103比123不敵塞爾提克。賽後，畢爾坦言自己心理卡關、陷入拉扯。

這是他自3月17日以來首度上場，畢爾表示，「心理上真的有點卡住，會想說是不是該全力衝刺，但又不想冒險，怕再受傷或影響恢復，這完全是心理關卡，不過我現在已經跨過去了。」

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儘管本場僅得1分，但畢爾認為狀態已逐漸回穩，「這場比賽讓我重新適應，我感覺自己狀態還不錯，也有爆發力，未來會比今晚更敢嘗試，我對這點感到安心。」

Bradley Beal tonight:



1 point

0/7 FG

0/3 3PT

-23

6.3% TS



(Via @realapp_ ) pic.twitter.com/UQLZUIXb2t — NBACentral (@TheDunkCentral) April 5, 2025

太陽目前急需畢爾火力支援，杜蘭特（Kevin Durant）日前腳踝扭傷，缺陣至今仍未復出，也未隨隊出征這趟客場之旅。反之，畢爾此役出賽表現平平，僅拿1分、4籃板、5助攻，對手又是被視為奪冠大熱門的塞爾提克，讓這場敗仗更添壓力。

太陽總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）對畢爾的狀態表示理解，他本季因傷兵不斷已經多次調整先發陣容，包含一度由小兵吉萊斯皮（Collin Gillespie）頂替先發控衛位置。

「休了長時間的復出本來就不簡單。」巴登霍澤說，「有些球員一回來就會爆發，但今天看得出來他還在找感覺，試著重新適應比賽節奏。下周一（對尼克）他會再出賽，相信會對他有幫助，我們需要他回到最佳狀態。」