唐西奇「做自己」找回準星　一數據已超越湖人隊史95.7%球員

LAKERS KEEP RISING, NOW 3RD IN THE WEST ????????



Luka: 35p, 6r, 6a

Reaves: 30p, 7a, 6 3pm

LeBron: 27p, 8a pic.twitter.com/wxF5F6TcHu — NBA (@NBA) April 5, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人「金童」唐西奇（Luka Doncic）昨（4）日對勇士打得很悶，整場17投僅6中，還數度遭灣區天王柯瑞（Stephen Curry）戲耍，今日出戰鵜鶘前7投又全數落空，所幸他下半場及時「校正回歸」，後兩節合計9投7中，最終轟下35分；根據統計，他單場突破30分的場次已超越隊史95.7%的球員。

NBA例行賽進入最後階段，季後賽卡位戰趨於白熱化，湖人前役不敵勇士，這一戰對上西區倒數第2的鵜鶘必須把握機會取勝。昨日單場命中率跌到3成53、三分6投盡墨的「金童」唐西奇，開賽卻還是找不到準星，連續7次出手落空，上半場總計12投3中，表現相當掙扎。

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▲湖人金童唐西奇下半場找回準星。（圖／達志影像／美聯社）

所幸唐西奇下半場重整旗鼓，重拾火燙手感，後兩節9投7中，最終他以21投10中逼近5成的命中率，飆出全隊最高的35分、6助攻和6籃板，三分10投6中，聯手攻下30分的里夫斯（Austin Reaves）、貢獻27分、8助攻的天王詹姆斯（LeBron James），幫助湖人以124比108取勝，賽後重返西區第3。

被問到如何在開局慢熱後找回節奏，唐西奇表示，他只是試著「做自己」，忘記其他一切。他坦言從達拉斯來到洛杉磯是很大的改變，「但現在逐漸好轉了。」

至於湖人的隊內化學效應，唐西奇坦言，「還在磨合中，我們其實還沒有太多合練的機會，但我認為我們之間已經越來越有默契了。」

▲唐西奇坦言仍持續與湖人隊友磨合中。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，根據《StatMamba》統計，2月初加盟湖人的唐西奇，單場突破30分的場次已超越湖人隊史95.7%的球員。

談到下一場要強碰聯盟龍頭雷霆，唐西奇直言，「絕對是一場硬仗。我們都知道他們的打法，他們之所以能排在西區第1是有原因的……他們陣中有人打出MVP等級的表現……對我們來說會是場非常、非常大的挑戰。」

唐西奇去年曾率獨行俠在季後賽次輪交手雷霆，他回憶道，「那是一輪非常強硬、身體對抗激烈的系列賽。打完之後大家都很累，但也真的很有趣。」