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「金牌特務」林信寬飆生涯新高25分　雲豹終於止住5連敗

▲▼雲豹高錦瑋、林信寬、克羅馬。（圖／TPBL提供）

▲雲豹林信寬（右）、克羅馬。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹今（4）日在主場與臺北台新戰神交手，替補上場的「金牌特務」林信寬攻下生涯新高25分、11籃板，幫助球隊後來居上，以100比97逆轉勝，終止5連敗。雲豹總教練查爾斯(Charles Dube-Brais)賽後喊話，希望這場比賽能開啟雲豹的連勝之旅。

雲豹此戰一開賽，就因戰神三分外線12投6中的高命中率而陷入苦戰，首節打完以20比30落後，不過他們從第2節開始追分，林信寬此節4次出手全部命中、攻下10分帶動全隊氣勢，也讓雲豹單節攻下36分，將分差縮小到4分。

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下半場開始後，林信寬、艾吉與圖霸輪流擔任得分手角色，也讓戰神防線無法應付，第3節打完雲豹以82比80超前。在決勝節，前3節僅得5分的「小高」高錦瑋挺身而出，單節攻下6分幫助球隊保持領先優勢，也贏得最終勝利。

▲▼雲豹高錦瑋、林信寬、克羅馬。（圖／TPBL提供）

▲林信寬飆出生涯新高25分。（圖／TPBL提供）

林信寬今日賽前特地提早3小時抵達球場練球，他表示提前到球場的好處，是可以讓自己趕快融入比賽心態，希望讓這件事變成一個習慣，「我們之前5連敗，剩下賽程如果再輸幾場就沒有了，所以這場比賽大家將士用命，進季後賽是我們的目標，能夠對戰神贏球縮小勝差是很重要的。」

總教練查爾斯透露，其實球隊3月發生很多狀況，像是小高跟大吉（王皓吉）受傷等，這些狀況導致輸球，讓大家失去一些信心，但現在有圖霸的加入，加上所有人都很認真練習，贏下這場很關鍵，「但我們上籃跟罰球沒有做得很好，所以最後比數相當接近。不過我要特別肯定董永全，他防守做得很好，加上小高跟克羅馬也加強防守端，這些都是贏球關鍵。」

雲豹全場共有5人得分上雙，除林信寬外，高錦瑋砍下11分、5助攻；艾吉得15分、抓16籃板；圖霸拿18分；克羅馬貢獻15分、7籃板、6助攻與5抄截。 

▲▼雲豹高錦瑋、林信寬、克羅馬。（圖／TPBL提供）

▲雲豹高錦瑋。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL台啤永豐雲豹林信寬

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