大谷翔平當爸倒數！賽後都火速回家　預計申請陪產假

▲大谷翔平的妻子田中真美子預計5月生產。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

正在挑戰二刀流復出、同時力拚世界大賽冠軍的大谷翔平，如今也即將迎來人生的新身份——成為父親。預計在5月迎接第一胎的大谷，除了持續出賽、調整身體狀況，也在球場外默默為家庭做出萬全準備。

據道奇隊相關人士透露，自從與真美子 夫人結婚後，大谷的生活節奏有所改變。不僅比賽結束後迅速離場，近來甚至比過去更晚到球場報到，只為了能多陪伴即將臨盆的妻子。

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對於大谷與隊友們不同步行動的作風，道奇隊相關人士表示，「沒問題的啦。」並笑著補充，「自從和真美子結婚後，翔平就越來越早離開球場。最近更是比以前還要快，幾乎比大家都早離開。球隊上下其實都知道，翔平的家庭正在迎接一個非常重要的時刻，大家也知道他即將迎來一個『人生大事』，因此完全能理解他的行為。」

▲大家也知道大谷即將迎來一個『人生大事』，因此完全能理解他的行為。（圖／路透）

大谷曾於去年12月29日在Instagram宣布妻子懷孕。過去在球場或訓練場還能看見真美子的身影，但近期已不再露面。 「東京系列賽期間，真美子也沒有隨隊返日。原本是她開車載著翔平，但現在改由翔平親自駕車，副駕駛座上則是他們的愛犬 Decopin，聽說預產期就在下個月（5月），大家現在都很期待那個時刻的到來。」

一位旅美記者透露，「雖然大谷選手知道有這項制度，但他身為球隊主力，內心難免會糾結，擔心『在球季中請假真的可以嗎？』，甚至擔心會因為缺席而影響手感和比賽節奏。不過，他很想陪伴遠離家鄉、在陌生環境中生產的真美子，所以預計還是會請假，陪伴妻子生產。」

在美國，許多孕婦選擇「計畫性無痛分娩」的方式生產，也因此能配合丈夫的賽程安排預產期。據在美媒體報導，大谷夫妻選擇於洛杉磯當地進行分娩，盡量避開球隊遠征期間，讓他能在不影響球隊太多的情況下，順利請假陪產。 美國職棒大聯盟提供最多三天的「陪產假（Paternity List）」制度，道奇隊過去也曾有多位主力球員使用。其他日本球星如達比修有與鈴木誠皆曾申請休假。

▲大谷翔平愛妻田中真美子懷孕後鮮少出現在球場。（圖／翻攝自大谷翔平IG）

據外媒報導，大谷夫妻可能選擇的產院為洛杉磯的Cedars-Sinai 醫療中心。該醫院為世界級的高級醫療機構，設備如五星級飯店，提供專屬VIP產房與24小時安保服務，深受好萊塢明星與上流社會家庭青睞。



該產院還設有新手父母專用的育兒講習，內容涵蓋抱嬰技巧、哺乳瓶使用、寶寶洗澡與換尿布等實務操作訓練。不過課程通常於產前進行，由於賽季期間行程緊湊，大谷可能會在真美子產後一同上課，進行密集育兒「特訓」。

此外，夫妻雙方家人也預計從日本飛往洛杉磯，支援育兒並傳授照顧新生兒的經驗。可以預見，大谷將在這3天的父親假期間，全心投入到「新手爸爸」的角色當中。