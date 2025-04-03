魔力藍強壓前東家　睽違久違投滿7局喊話破外界質疑

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將3日在滿場球迷見證下以1比0擊退中信兄弟，完成主場二連勝。前兄弟洋投魔力藍對老東家展現壓制力，主投7局無失分奪勝。魔力藍則感謝捕手戴培峰與隊友守備支援，並強調希望用好表現打破外界對他的疑慮。

▲魔力藍。（圖／富邦悍將提供）



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面對前東家兄弟，魔力藍主投7局僅用85球，被敲出3支安打，保送2次、奪7次三振，沒有失分，展現強大壓制力。總教練陳金鋒表示：「熱身賽時他最多投到70球，這場能投到第7局並成功守下來，對後面接手的投手幫助很大。富藍戈也好做好登板準備。」

魔力藍則說：「贏球是最重要的。整場比賽我都很信任（戴）培峰，也感謝隊友在守備和打擊上的幫忙。」談到面對兄弟打線，他說：「他們是一支很棒的球隊，我讓自己保持冷靜，想辦法解決這些我很熟悉的打者。」

這是魔力藍自2022年後首次主投滿7局，上一場勝投則是在2023年對統一獅投6局無失分奪勝。他表示：「身體狀況一切都沒問題，希望每天都能更進步一些。我知道外界對我有一些疑慮，我會想辦法去打破這些質疑。」對於滿場球迷熱情應援，他也開心說：「謝謝大家進場支持。」

陳金鋒也提到前隊友羅戈的表現，「他的速球與變化球都很犀利，能在他手中拿下勝利很開心。不過比賽中我們也幾次攻佔壘包卻沒能得分，這是之後要再加強的地方。」