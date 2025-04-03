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教士追上道奇！開季豪取7連勝　並列史上第5長紀錄

▲席斯（Dylan Cease）（圖／達志影像／美聯社）

▲席斯（Dylan Cease）（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

聖地牙哥教士隊延續火燙氣勢，在主場以5比2擊敗克里夫蘭守護者隊，不僅拿下開季7連勝，也刷新了隊史開季連勝紀錄，戰績緊追同區的道奇隊。

本場比賽，教士打線火力全開，第1棒到第4棒輪番貢獻多支安打。其中，第2棒阿拉耶斯（Luis Arraez）敲出本季首轟的陽春全壘打，而第4棒梅里爾（Jackson Merrill）則補上一發兩分砲，持續扮演中軸穩定火力來源。

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投手方面，先發席斯（Dylan Cease）主投6.2局僅被敲出4安失1分，繳出優質先發內容。而前阪神守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）在第九局登板關門，完美送出三上三下，拿下本季第3次救援成功。昨日登板的松井裕樹此役並未出賽。

根據MLB官方網站統計，自1900年以來，開季連勝最長紀錄為13連勝，由1982年勇士、1987年釀酒人以及2023年光芒共同保持。第二長為1981年運動家的11連勝，第三長為1955年布魯克林道奇、1962年海盜、1966年印地安人共同保持的10連勝，接著是2003年皇家隊的9連勝。

而目前教士與道奇皆以7連勝並列史上第5長開季連勝紀錄，與1996年遊騎兵、2003年巨人、2015年皇家與2016年金鶯等隊齊名。教士與道奇目前都是連勝隊伍，能否延續這波氣勢，創造歷史新頁，備受矚目。

關鍵字： MLB教士隊開季連勝阿拉耶斯席斯

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