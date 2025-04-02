胡金龍代打勝利打點MVP！統一獅5比3擊敗樂天桃猿　開季3連勝

▲統一獅胡金龍代打建功。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅2日迎戰樂天桃猿，胡金龍於8局下代打建功，擊出帶有致勝2分打點的安打，率隊以5比3獲勝，收下開季3連勝。胡金龍獲頒MVP，且目前2打席5打點，躍升打點王。

統一獅於3局下展開攻勢，陳重廷、邱智呈連續安打，陳傑憲掃出右外野三壘安打，帶回2分，林安可隨後補上安打再下一城。

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樂天桃猿前五局遭到統一新洋投蒙德茲壓制，6局上林泓育安打帶動反攻，廖健富選到保送、林子偉適時安打推進形成滿壘。此時蒙德茲控球失準，連續四壞保送馬傑森，讓桃猿打破鴨蛋。獅隊隨即換投王鏡銘，張閔勛敲出高飛犧牲打追加1分，成晉短打進攻，林子偉以快腿跑回本壘，追平比數3比3。

8局下統一再度發動攻勢，面對桃猿牛棚投手陳冠宇，林安可擊球造成二壘手失誤上壘，潘傑楷敲出二壘安打，胡金龍代打建功，擊出帶有2分打點的關鍵安打，幫助球隊超前比分。

統一全場共擊出9支安打，比樂天桃猿多1支，陳傑憲貢獻雙安與2分打點，潘傑楷敲出2安、跑回1分，而胡金龍代打表現最關鍵，堪稱致勝英雄。

蒙德茲主投5局，被敲7安，送出3次三振、3次保送，失掉3分。王鏡銘、林子崴、邱浩鈞、陳韻文接力無失分，勝投由邱浩鈞摘下。統一獅牛棚投手群表現亮眼，自開季以來累計3戰、11.1局無失分，展現強大穩定性，帶領球隊取得3連勝。