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AI女神李珠珢登場前緊張爆表！做惡夢還想哭　粉絲夜排力挺超感動

▲李珠珢（中）與李雅英（左）、南珉貞（右）3韓籍三本柱首次合體。（圖／記者楊舒帆攝）

▲李珠珢（中）與李雅英（左）、南珉貞（右）3韓籍三本柱首次合體。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將新人氣女神李珠珢2日首度在主場亮相，賽前受訪坦言相當緊張，甚至前一晚還夢見自己跳錯動作。不過她仍開心表示：「很期待見到大家。」

富邦悍將當日同步開賣啦啦隊周邊商品，李珠珢坦言，看到自己的照片印在商品上，讓她感到有些害羞。成員南珉貞則親暱地稱她是「珠珢寶寶」，李珠珢笑回：「不覺得自己是寶寶，但謝謝大家這麼照顧我。」

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她分享初登場的心情：「在機場沒遇到粉絲，今天能現場看到大家真的很開心。緊張到想哭，昨晚還夢到自己跳錯舞。」她也在現場示範自己覺得最難的應援曲動作，直言最擔心的是「左右手會搞混」。南珉貞則給予溫暖鼓勵：「我去年第一次來也很緊張，但在這裡她可以放心做自己。」

聽聞有粉絲為了見她們一面、提前一晚就到場排隊，包括李珠珢、李雅英與南珉貞都感動直呼「真的很感謝」。她們也特別親自前往商品店區與粉絲打招呼。

迎接開幕戰，李珠珢表示：「雖然很緊張，但請大家多多包容我跳錯，真的很期待與大家見面。」南珉貞談到：「今年是我在台灣的第二年，包含緊張的珠珢以及其他新成員，我們會一起為球隊帶來更多正能量，也希望能提升富邦戰績。」李雅英則說：「去年我跳了很多MVP舞，希望今年也能有更多機會上場表演。」

關鍵字： 啦啦隊富邦悍將女神李珠珢新人

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