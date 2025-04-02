大谷連7戰得分！敲安助攻貝茲逆轉轟　道奇開季7連勝破隊史紀錄

Clutch like Mookie! pic.twitter.com/MnzNgodIOr — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 2, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇今天在主場迎戰亞特蘭大勇士，靠著大谷翔平的安打帶起攻勢，搭配貝茲（Mookie Betts）關鍵的逆轉2分砲，道奇終場3比1勝出，目前戰績為7勝0敗，創下隊史開季最佳紀錄。

大谷擔任先發第一棒、指定打擊，前兩打席雖未能上壘，但第3打席在6局下無人出局、道奇0比1落後的情況下，面對去年賽揚獎得主左投塞爾（Chris Sale），在兩好球後咬中外角低滑球，掃出右外野安打。

緊接著登場的貝茲把握住機會，逮中塞爾的滑球，一棒掃進左外野看台，轟出本季第3發全壘打，一舉將比數反超為2比1。這支逆轉砲也讓他成功雪恥，因為2局上，他在游擊守備出現傳球失誤，導致勇士先馳得點。

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大谷首打席擊成二壘滾地出局，第2打席在滿球數下擊出初速103.8英里（約167公里）的強勁滾地球，但被佈陣在二壘後方的游擊手攔下形成出局。第3打席敲出安打，7局則擊出滾地球出局，此戰4打數1安打，打擊率0.280，連7戰得分。

塞爾此戰先發5局，投出5次三振，只被敲4支安打，但包括1發全壘打，失掉3分責失，承擔敗投。

道奇梅（Dustin May）時隔兩年回歸登板先發5局則只被擊出1安，因隊友失誤失掉1分非責失，飆出6次三振，拿下勝投。

道奇隊開季7連勝氣勢正旺，創下球隊遷至洛杉磯後最長的開季連勝紀錄，若含布魯克林時期，這是自1955年以來隊史最佳開季表現。

▲貝茲（Mookie Betts）關鍵的逆轉2分砲，最終逆轉戰局 。（圖／達志影像／美聯社）