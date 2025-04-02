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快訊／Thank You克迪！兄弟剛開季洋投異動：克迪因生涯規劃返美

▲中信兄弟克迪。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟克迪。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟球團2日宣布，與洋投克迪（Kirk McCarty）達成離隊協議。由於個人生涯規劃與發展考量，克迪決定提前返美調整，尋求其他職涯機會。克迪離開後，兄弟目前洋投佈局剩下4人，包含德保拉、黃博多、勝騎士與羅戈。

球團對克迪過去的付出表達誠摯感謝，特別是在2024年球季為球隊爭取總冠軍所立下的貢獻，並祝福他未來一切順利。

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克迪於2024年球季初加入中信兄弟，雖受傷勢影響缺席上半季部分賽事，但他在6月重返一軍後隨即展現穩定身手。全季累計13場先發、投81.2局，繳出5勝3敗、62次三振、防禦率2.76與WHIP 1.19的亮眼數據，成為球隊奪冠的關鍵先發戰力。季後獲球團續約，原預期將與球隊攜手挑戰二連霸。

然而進入2025年球季，克迪的調整狀況起伏不定，兩場熱身賽先發合計防禦率高達10.50，整體狀態未臻理想。經過與球團深入溝通後，雙方達成共識，克迪將先行返美重新調整，並尋求其他可能性，期待未來重拾去年球季的巔峰狀態。

對於克迪的離隊，球團領隊劉志威表示：「克迪是一位具宰制力的先發投手，他在場內外都是充滿活力、激勵團隊的角色。雖然遺憾他選擇離隊返美發展，但球團充分尊重他的個人規劃與決定。感謝他在去年球季對中信兄弟的貢獻，也祝福他未來一帆風順。」

關鍵字： 中信兄弟克迪洋投離隊棒球

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