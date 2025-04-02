運動雲

>

單季三分王者將誕生！塞爾提克明日有望「雙紀錄」到手

▲▼塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克明日有望打破NBA單季三分雙紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

波士頓塞爾提克即將刷新NBA三分球紀錄，時間點很可能落在明（3）日對熱火的比賽，若未如預期，也幾乎確定會在周六（5日）對太陽時寫下歷史新頁。

身為衛冕冠軍的塞爾提克，本季以強大的三分火力挺進季後賽，他們將同時創下NBA「單季三分球命中數」與「出手數」2項聯盟歷史新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

綠衫軍本季已經有36場比賽單場出手超過50次三分球，並在這些比賽中繳出29勝7敗的佳績。昨役對灰熊一戰，他們再度出手62次三分球，成為NBA史上首支單季5次以上單場出手超過60顆三分球的球隊。

▲▼塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克布朗出手三分球。（圖／達志影像／美聯社）

截至目前為止，塞爾提克已命中1344記三分球，距離2022-23賽季勇士所創的1363記聯盟紀錄僅差19球，有望在明日追平甚至超越。

出手數方面，他們累積了3636次三分出手，距離2018-19賽季火箭的3721次紀錄只差85球。

塞爾提克即將成為歷史最仰賴三分的隊伍之一，對此，總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）強調，「我們只是根據對方防守給我們的空間出手而已。」

關鍵字： NBA塞爾提克三分球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？勇士捕手給答案：絕不會故意觸身

大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？勇士捕手給答案：絕不會故意觸身

快訊／Thank You克迪！兄弟剛開季洋投異動：克迪因生涯規劃返美

快訊／Thank You克迪！兄弟剛開季洋投異動：克迪因生涯規劃返美

快訊／神！柯瑞飆52分、單場12顆三分球　勇士贏球站上西區第5位

快訊／神！柯瑞飆52分、單場12顆三分球　勇士贏球站上西區第5位

公牛3連霸名將之子投入NBA選秀　美媒評：下一個哈登

公牛3連霸名將之子投入NBA選秀　美媒評：下一個哈登

台美混血好手卡洛爾炸裂、蘇亞雷斯滿貫　響尾蛇7比5賞洋基首敗

台美混血好手卡洛爾炸裂、蘇亞雷斯滿貫　響尾蛇7比5賞洋基首敗

洋基引爆「魚雷球棒」風潮！數據有限也擋不住搶用熱潮

洋基引爆「魚雷球棒」風潮！數據有限也擋不住搶用熱潮

大谷連7戰得分！敲安助攻貝茲逆轉轟　道奇開季7連勝破隊史紀錄

大谷連7戰得分！敲安助攻貝茲逆轉轟　道奇開季7連勝破隊史紀錄

前NBA球星曝喬丹私下評詹皇　「他可以在任何時代打球」

前NBA球星曝喬丹私下評詹皇　「他可以在任何時代打球」

中職開季第3天3本土先發亮相！張奕、鄭凱文上演前旅日投手大對決

中職開季第3天3本土先發亮相！張奕、鄭凱文上演前旅日投手大對決

不打了！鵜鶘宣布雙星提前報銷　怪物狀元6季4度出賽30場以下

不打了！鵜鶘宣布雙星提前報銷　怪物狀元6季4度出賽30場以下

丁寧再批黃子佼「創意私房」案　敬請重判「把憤怒變成力量」

熱門新聞

大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？勇士捕手給答案：絕不會故意觸身

快訊／Thank You克迪！兄弟剛開季洋投異動：克迪因生涯規劃返美

快訊／神！柯瑞飆52分、單場12顆三分球　勇士贏球站上西區第5位

公牛3連霸名將之子投入NBA選秀　美媒評：下一個哈登

台美混血好手卡洛爾炸裂、蘇亞雷斯滿貫　響尾蛇7比5賞洋基首敗

洋基引爆「魚雷球棒」風潮！數據有限也擋不住搶用熱潮

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？

2兄弟剛開季洋投異動：克迪因生涯規劃返美

3柯瑞單場12顆三分　飆52分神奇個人秀

4「下一個哈登」宣布投入NBA選秀

5台美混血好手炸裂！響尾蛇賞洋基首敗

最新新聞

1超越甜瓜　美媒稱弗拉格將成NCAA最強菜鳥

2台鋼4日主場開幕　官方APP今日上

3三分轟炸！綠軍破「雙紀錄」在即

4佐佐木遭控作弊　美媒力挺反駁！

5老咖哩更強　30歲後10度單場得分破50

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】一點都不好笑

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366