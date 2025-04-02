單季三分王者將誕生！塞爾提克明日有望「雙紀錄」到手

▲塞爾提克明日有望打破NBA單季三分雙紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

波士頓塞爾提克即將刷新NBA三分球紀錄，時間點很可能落在明（3）日對熱火的比賽，若未如預期，也幾乎確定會在周六（5日）對太陽時寫下歷史新頁。

身為衛冕冠軍的塞爾提克，本季以強大的三分火力挺進季後賽，他們將同時創下NBA「單季三分球命中數」與「出手數」2項聯盟歷史新高。

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綠衫軍本季已經有36場比賽單場出手超過50次三分球，並在這些比賽中繳出29勝7敗的佳績。昨役對灰熊一戰，他們再度出手62次三分球，成為NBA史上首支單季5次以上單場出手超過60顆三分球的球隊。

▲塞爾提克布朗出手三分球。（圖／達志影像／美聯社）

截至目前為止，塞爾提克已命中1344記三分球，距離2022-23賽季勇士所創的1363記聯盟紀錄僅差19球，有望在明日追平甚至超越。

出手數方面，他們累積了3636次三分出手，距離2018-19賽季火箭的3721次紀錄只差85球。

塞爾提克即將成為歷史最仰賴三分的隊伍之一，對此，總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）強調，「我們只是根據對方防守給我們的空間出手而已。」