柯瑞半場32分卻沒受訪　勇士菜鳥傻眼笑問：為什麼是我

"I don't know why I'm here, Steph got 40 points."



—Quinten Post during the Warriors halftime interview pic.twitter.com/dPFqZYeJpg — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 2, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）今（2）日在對陣灰熊的比賽中火力全開，上半場就狂砍32分、7籃板、5助攻，幫助球隊在中場取得74比66領先。

然而，上半場結束後接受場邊訪問的，竟然不是柯瑞本人，而是剛進聯盟的新秀中鋒波斯特（Quinten Post），這讓他感到一頭霧水。

當轉播單位請他談談上半場的激烈程度時，波斯特搞笑回應，「我不知道為什麼是我來受訪，柯瑞得了40分欸，但還是謝謝你們。」

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▲勇士新秀中鋒波斯特。（圖／達志影像／美聯社）

主持人也笑著解釋，「因為你是菜鳥，我們不會讓（柯瑞）停下來受訪的。」波斯特聽完也點頭附和，「啊對，那滿合理的。」波斯特本季出賽36場，場均可得8.7分、3.8籃板與1.5助攻。