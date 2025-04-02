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「魚雷球棒」助攻！洋基開季4戰18轟　改寫大聯盟紀錄

▲沃爾普（Anthony Volpe）又用魚雷球棒開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲沃爾普（Anthony Volpe）又用魚雷球棒開轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟紐約洋基隊在2日（台灣時間）主場迎戰響尾蛇的比賽中，再度展現驚人火力。全場敲3轟，開季4場已經累計18轟，寫大聯盟紀錄。

洋基第3局由多明格茲（Jasson Dominguez）敲出本季首轟，第4局沃爾普（Anthony Volpe）貢獻本季第3轟，第9局威爾斯（Austin Wells）補上一發全壘打，讓洋基隊開季前4場比賽累積18支全壘打，一舉打破2006年老虎隊所創下的16轟紀錄，寫下MLB開季新猷。

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不過洋基後援投手萊特（Mark Leiter Jr.）卻在關鍵時刻被國聯單週最佳球員蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）敲出超前滿貫砲，最終導致洋基以5比7敗給響尾蛇。

外界普遍認為，近期在大聯盟引發熱議的新型球棒「魚雷球棒（Torpedo Bat）」正是背後推手。這款球棒與傳統球棒相比，擊球點（sweet spot）更接近打者雙手，且設計略微放大，使擊球效果更穩定。雖然依照棒球規則第3.02條規定，球棒直徑不得超過2.61吋、長度不得超過42吋，但「魚雷球棒」仍在規範內，並未違規。

沃爾普日前接受MLB官網訪問時提到，「這個設計理念非常有道理，所以我決定購買使用。我認為擊球點愈大就愈合理。」目前已有多位洋基球員陸續改用這款新型球棒，不過同場開轟的多明格茲是用原本的球棒開轟。

不過，開季已轟出4支全壘打的主砲賈吉（Aaron Judge）目前尚未改用魚雷球棒，而在本場比賽中也未能擊出安打。

關鍵字： 洋基全壘打魚雷球棒大聯盟新記錄

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