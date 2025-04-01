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時隔6年再交手！林昀儒化解5局點　逆轉擊敗昔世青4冠王

▲▼林昀儒男單首輪比賽，以4比1晉級32強。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

WTT仁川冠軍賽今（1）日開打，台灣一哥林昀儒首輪碰上中國2017年世青賽「4冠王」薛飛，這是雙方時隔6年再次碰頭，小林雖以9比11先丟掉首局，但次局很快以11比3扳平，關鍵第3局更是化解對方5個局點，以13比11後來居上，第4局再以11比5鎖定勝局，順利前進16強。

中國多名男、女單主力為備戰4月14日登場的澳門世界盃，都選擇跳過此站賽事，包括新科世界第1林詩棟、前球王王楚欽和梁靖崑都缺席，台灣一哥林昀儒與二哥高承睿有望拚積分。

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世界第14的林昀儒下午率先登場，首輪交手世界第39的中國直拍橫打好手薛飛，兩人過去3度交手，小林1勝2敗略居下風，但前一次對決得追溯到2019年的卡達公開賽，當時小林4比1勝出。時隔6年再碰頭，小林首局失誤較多，以9比11讓出，所幸次局調整得宜，以11比3強壓對手，總局數戰成1比1。

▲▼莊智淵與林昀儒、高承睿組成的中華桌球男團挺進8強。（圖／達志影像／美聯社）

來到關鍵第3局，小林一度陷入0比6落後的不利局面，但他發揮韌性，開啟「追分」模式，從6比10扳成10比10，隨後薛飛再以11比10取得第5個局點，又被小林化解。小林在11平後連下關鍵2分，以13比11後來居上，總局數2比1搶先聽牌。

第4局，小林延續前1局的逆轉氣勢，開局就打出6比1猛攻，沒再給對手追近比分的機會，局末一顆幸運擦邊球得分，比數來到9比3，再以10比3取得7個局點，終場就以11比5勝出，順利挺進16強。

不過小林次輪可能就有大考驗，恐得強碰高居世界第3的日本「怪物少年」張本智和。兩人過去8次交手，小林以2勝6敗處於劣勢。去年巴黎奧運男子團體8強，小林3比2力克張本，不過去年10月亞錦賽男單8強，小林1比3不敵對方。

關鍵字： 桌球林昀儒WTT仁川賽

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