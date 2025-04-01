道奇開季6連勝平隊史！大谷翔平盜壘吞3K　第3K判決引主場噓聲

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇1日（台灣時間）展開與勇士的系列賽，首戰火力全開，以6比1獲勝，取得開季6連勝，追平1981年的隊史最佳開季紀錄。大谷翔平連兩戰上演盜壘秀，但此戰也吞下3次三振，其中第3次三振是站著不動遭判出局，甚至引來主場球迷噓聲。

道奇在1局下即發動攻勢，大谷翔平獲得四壞球保送，接著由T.赫南德茲（Teoscar Hernández）轟出兩分砲先馳得點。

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康佛托（Michael Conforto）在3局下敲出二壘安打送回1分，艾德曼（Tommy Edman）再以高飛犧牲打追加1分。史密斯（Will Smith）於5局下建功，擊出帶有打點的安打。E.赫南德茲（Enrique Hernández）在6局下開轟，本季第2轟、同時也是主場首轟，幫助道奇將比數拉開至6比0。

大谷翔平於6局下的第四打席再度獲得保送，隨後上演本季第2次盜壘成功。他延續春訓以來練習的「不以左手著地滑壘」技巧，以避免去年11月手術後的左肩傷勢復發。

大谷在第3局第二打席與第5局第三打席皆遭到揮空三振。第8局的第五打席則是站著不動被三振，這是他本場的第3次三振。對於最後一顆被判為好球的球，主場球迷當場報以噓聲。此外，他本場選到保送，本季5戰累計7保送，僅次於歐祖納（Marcell Ozuna）排聯盟第2多。

勇士方面，哈里斯二世（Michael Harris II）在8局上轟出全壘打，終結球隊連續29局無得分的低迷紀錄。

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）本季首度登板，主投5局僅被敲2支安打，送出8次三振，3次保送，未失任何分數，順利收下本季首勝。

值得一提的是，道奇追平1981年的隊史最佳開季紀錄後，下一戰有機會挑戰1933年洋基開季7連勝大聯盟紀錄。