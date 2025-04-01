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紅襪豪擲56億！王牌克羅切簽下6年最大投手合約

▲克羅切（Garrett Crochet）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克羅切（Garrett Crochet）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟官網報導，紅襪與陣中王牌克羅切（Garrett Crochet）簽下6年延長合約，總額達1億7000萬美元（約新台幣56.4億元），超越先前投手最大合約紀錄。

克羅切的6年合約將於2026年生效，並包含2030年後的選擇退出條款。根據大聯盟官網報導，克羅切的合約在2027到2031年之間，根據他在賽揚獎投票中的排名，將每年有最高達200萬美元的激勵獎金。該合約不包括無交易條款，但如果他在合約期間被交易，他將獲得200萬美元的交易分配獎金。球隊尚未正式確認此項合約。

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克羅切在上一個賽季效力於創下MLB史上最多敗戰記錄的白襪隊，成績為6勝12敗，防禦率為3.58，並拿下209次三振。他在今年12月經由與四名年輕有望球員的交易加盟紅襪隊。

克羅切迅速成為紅襪王牌，在開幕戰中首度登板，為紅襪隊投了5局，失2分，奪4次三振，幫助球隊以5比2獲勝。如今，這位25歲的左投手已經和紅襪簽訂長期合約，搭配一批才華橫溢的老將和年輕球員，紅襪隊正打造出一支具有持久競爭力的球隊。

這份合約是目前為止，擁有四年以上的投手所簽署的最大合約（不包括自由球員簽約），超越迪葛隆於2019年3月與大都會簽訂的合約。

關鍵字： MLB紅襪克羅切投手合約

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