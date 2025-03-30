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朗希遭提前換下　點出自己「無法信任武器、技術不足」

▲▼佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

道奇日本火球男佐佐木朗希，台灣時間30日在主場迎戰底特律老虎，迎來他大聯盟生涯的第2場先發，也是首度在美國本土登板。然而，他僅投1又2/3局就被提前換下，留下3支安打、4次保送、2失分的成績。賽後，他自責表示技術仍不足，無法信任自己的武器。

繼前一次登板對小熊投出5次四壞球後，控球問題今日依舊未見改善。佐佐木賽後坦承，「今天無論是球速還是控球都不好，技術面上的不足是主要原因。」

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首局他便出現2次保送堆壘，加上一支不走運的內野安打與滿壘的關鍵保送，讓道奇先失2分。第2局開局他再投保送，雖連抓2個出局數，但在面對托克森（Spencer Torkelson）時再度投出四壞球，總教練羅伯斯（Dave Roberts）決定將他換下。

▲▼佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

被問到本場投球內容時，佐佐木具體指出，「速球沒控制好，指叉球也是，勉強可以說滑球稍微好一點而已，其他都不理想。」

外界關注他是否因在美國首次主場登板而感到緊張，他則冷靜表示，「這場比賽並沒有特別緊張，我覺得主要還是單純的技術不足。」他進一步指出，「可能是我心中能夠完全相信的武器太少，導致整體表現缺乏穩定。」

面對異地適應與MLB規則差異，包括比日本職棒更滑的球、硬度不同的投手丘與投球時限等問題，佐佐木也表示理解，但並未將責任全歸咎於這些客觀因素，「這些當然會有影響，不過我也不認為單一原因就能解釋一切，影響表現的因素是多方面的。」

目前為止，佐佐木在大聯盟2場先發共投4又2/3局，送出5次三振、9次保送，防禦率5.79，他希望能從此次挫敗中找到修正方向，迎接下一場登板。

關鍵字： MLB佐佐木朗希道奇羅伯斯大谷翔平

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