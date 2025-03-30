台鋼Wing Stars女團魔性舞蹈首秀！單曲2日內完售將辦簽唱會

▲Wing Stars《Cheer it up加大》，以魔性旋律搭配整齊劃一的舞蹈動作。（圖／桂田文創提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼啦啦隊 Wing Stars 昨（29）日於台鋼雄鷹「開幕戰前夜造勢活動」首次以女團身分公開演出，為即將到來的4月4日至4月6日澄清湖球場開幕戰帶來最強應援氣勢。

Wing Stars 隨台鋼雄鷹棒球隊遊行，掃街車隊聲勢浩大，吸引眾多粉絲不畏豔陽隨車隊一路吶喊支持，直至遊行終點「澄清湖棒球場」。Wing Stars 在活動中演出全新單曲《Cheer it up 加大》，以魔性旋律搭配整齊劃一的舞蹈動作，展現獨特的舞台魅力。日前已有舞團開始仿效，成員看到後紛紛表示「很厲害！連甩髮都好像！」

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活動接續由第二屆 Wing Stars 成員們接棒進行球員應援舞教學，並準備三首嗆司曲串燒，帶領球迷一同舞動，讓現場氣氛熱血沸騰。桂田文創提到，在單曲發行記者會圓滿落幕後，Wing Stars 全員便開始緊鑼密鼓地投入台鋼雄鷹開幕戰的應援準備，藉此次活動全員登場不僅是對台鋼雄鷹的支持，更是展現女團能量的最佳時機。

Wing Stars 粉絲表示：「這次的《Cheer it up 加大》很洗腦容易朗朗上口，接下來希望可以聽到更多不一樣風格的歌曲，像是慢歌，因為可以清楚聽到每一位成員的歌聲，或是組成小分隊來凸顯女孩的特色。」有粉絲得知一粒（趙宜莉）的專長是與服飾相關，更建議下次可以請一粒來設計宣傳服。

首發單曲寫真《Cheer it up 加大》自3月20日啟售以來，2日內便已宣告完售。桂田文創為回饋粉絲的支持特別加碼，將在4月12日（六）夢時代的「時代廣場」舉辦簽唱會，並承諾現場來多少簽多少，誠意滿滿，讓粉絲能夠近距離與成員互動。

▲首發單曲寫真《Cheer it up加大》2日內便已宣告完售，4月12日將於夢時代舉辦簽唱會。（圖／桂田文創提供）